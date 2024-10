Previsioni Meteo Torino: il bollettino per il weekend 11 – 13 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo sarà sereno con una temperatura di circa +12,4°C e umidità al 64%. Durante la mattina, le temperature saliranno fino a +19°C, mantenendo una copertura nuvolosa bassa. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno favorevoli con temperature attorno ai 19,3°C. La sera porterà un leggero aumento della nuvolosità, con temperature che scenderanno a 13,9°C. Sabato, il cielo sarà coperto con temperature intorno ai 13°C e umidità al 75%, limitando le attività all’aperto. Domenica, il cielo rimarrà nuvoloso, con temperature che raggiungeranno 19,6°C nel pomeriggio.

Venerdì 11 Ottobre

Nella notte di Venerdì 11 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una temperatura di circa +12,4°C. La copertura nuvolosa sarà assente, con un’umidità del 64% e una pressione atmosferica di 1007 hPa. La velocità del vento sarà di 5 km/h proveniente da Nord Ovest. Le condizioni rimarranno stabili fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che saliranno fino a +19°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 5%, e l’umidità scenderà al 43%. La velocità del vento varierà tra 3,7 km/h e 6,1 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Est-Nord Est. Questo clima favorevole incoraggerà attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà praticamente assente, con un’umidità che si attesterà intorno al 42%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 7,8 km/h. Le condizioni meteo saranno ideali per una passeggiata o un’uscita nel parco.

La sera porterà un leggero cambiamento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a circa 13,9°C alle 19:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 34%, e l’umidità salirà al 69%. La velocità del vento sarà di circa 2,9 km/h, rendendo la serata fresca ma comunque piacevole per attività all’aperto.

Sabato 12 Ottobre

La notte di Sabato 12 Ottobre si presenterà con nubi sparse, con una temperatura di circa +12,1°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa sarà del 49%, e l’umidità aumenterà fino al 74%. La velocità del vento sarà leggera, attorno ai 3,8 km/h, proveniente da Nord. Le condizioni meteo non preannunciano precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo sarà coperto con temperature che si aggireranno intorno ai 13°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 75%. La velocità del vento sarà molto bassa, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h. Queste condizioni potrebbero limitare le attività all’aperto, rendendo preferibile rimanere al chiuso.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e l’umidità si attesterà intorno al 64%. La velocità del vento sarà di circa 2,8 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma. Le condizioni meteo non preannunciano piogge, ma l’assenza di sole potrebbe influenzare il comfort.

La sera di Sabato sarà caratterizzata da un cielo coperto e temperature che scenderanno a circa 13,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità aumenterà fino al 79%. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 2 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e silenziosa.

Domenica 13 Ottobre

Nella notte di Domenica 13 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa +12,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, al 94%, e l’umidità si attesterà attorno all’82%. La velocità del vento sarà di circa 2,3 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto calma.

Durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa scenderà al 34%, e l’umidità rimarrà alta, attorno al 74%. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 3,1 km/h. Queste condizioni potrebbero favorire brevi momenti di sole.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a presentare nubi sparse, con temperature che raggiungeranno i 19,6°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa sarà del 100%, e l’umidità scenderà al 55%. La velocità del vento sarà di circa 2,7 km/h, mantenendo un’atmosfera tranquilla.

La sera di Domenica porterà un cielo ancora nuvoloso, con temperature che scenderanno a circa 14,4°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 39%, e l’umidità si attesterà attorno al 78%. La velocità del vento sarà molto bassa, attorno ai 0,6 km/h, rendendo la serata fresca e tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Torino si preannuncia variabile. Venerdì offrirà condizioni ideali per attività all’aperto, mentre Sabato e Domenica saranno caratterizzati da cieli coperti e temperature più fresche. È consigliabile pianificare le attività tenendo conto delle condizioni meteorologiche, soprattutto per Sabato, quando il cielo sarà prevalentemente nuvoloso.

