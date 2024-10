Previsioni Meteo Torino: tutti i dettagli per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Torino si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da un inizio di giornata piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Le previsioni meteo indicano una temperatura che si attesterà intorno ai 17°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La copertura nuvolosa sarà predominante, ma si prevede un miglioramento nel corso della giornata.

Durante la notte, Torino sarà interessata da pioggia leggera con una copertura nuvolosa quasi totale, che raggiungerà il 99%. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con una leggera percezione di freschezza. La velocità del vento sarà contenuta, oscillando tra i 1,2 km/h e i 3,5 km/h, proveniente principalmente da direzioni orientali.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti, con cielo ancora coperto e temperature che si aggireranno attorno ai 12-13°C. La pioggia si attenuerà, ma la nuvolosità rimarrà alta, con una copertura che si attesterà attorno al 100%. La situazione inizierà a migliorare a partire dalle 10:00, quando si passerà a nubi sparse e le temperature inizieranno a risalire.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un netto miglioramento, con temperature che raggiungeranno i 17°C. La copertura nuvolosa diminuirà, portando a un cielo parzialmente nuvoloso. La velocità del vento rimarrà moderata, con raffiche che non supereranno i 4 km/h. Questo sarà il momento migliore della giornata per attività all’aperto, grazie anche all’assenza di precipitazioni.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, attestandosi intorno ai 13°C. La nuvolosità aumenterà leggermente, ma non si prevedono piogge. La situazione meteorologica si stabilizzerà, con una pressione atmosferica che rimarrà costante attorno ai 1014 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Torino nei prossimi giorni indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno sopra la media per il periodo autunnale. Domenica e lunedì si prevede un clima più stabile, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 18°C. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Torino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +11.6° perc. +11.2° 0.1 mm 2.4 NE max 4.1 Grecale 88 % 1014 hPa 4 cielo coperto +11.3° perc. +10.8° Assenti 0.7 SSE max 2.3 Scirocco 88 % 1014 hPa 7 cielo coperto +11.6° perc. +11° Assenti 1.2 SSO max 2.4 Libeccio 85 % 1015 hPa 10 nubi sparse +14.4° perc. +13.9° Assenti 3.5 SE max 3.3 Scirocco 74 % 1014 hPa 13 nubi sparse +16.9° perc. +16.2° Assenti 3.9 SE max 3.7 Scirocco 59 % 1013 hPa 16 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° Assenti 1.9 SSE max 2.4 Scirocco 60 % 1012 hPa 19 nubi sparse +14.3° perc. +13.5° Assenti 1.8 NO max 3.4 Maestrale 66 % 1013 hPa 22 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 2.6 NNE max 4 Grecale 72 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:57

