Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Torre Annunziata si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature gradevoli e una copertura nuvolosa variabile. Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente coperto, che si schiarirà progressivamente, mentre nelle ore diurne il sole dominerà il panorama, con qualche nube sparsa nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,6°C e i 25°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo presenterà nubi sparse con una temperatura di 20,3°C e una copertura nuvolosa del 38%. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 95% alle 01:00, con una temperatura che scenderà a 20,1°C. Le condizioni rimarranno simili fino alle 04:00, quando si assisterà a un parziale diradamento delle nubi, portando la temperatura a 19,8°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. Alle 07:00, la temperatura salirà a 21,1°C, mentre alle 09:00 si raggiungerà un picco di 23,5°C con poche nuvole e una copertura nuvolosa del 14%. La mattina continuerà a essere soleggiata, con temperature che toccheranno i 25°C intorno alle 11:00 e 12:00.

Nel pomeriggio, il meteo rimarrà favorevole, con cielo sereno e temperature che si manterranno attorno ai 24°C. Alle 13:00, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura di 25°C. Tuttavia, a partire dalle 16:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno a una leggera diminuzione della temperatura, che scenderà a 22,6°C entro le 17:00.

La sera si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. Alle 20:00, la temperatura sarà di 22,3°C e la copertura nuvolosa sarà del 38%. La notte successiva si avvicinerà con temperature che scenderanno gradualmente, mantenendosi sopra i 21°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torre Annunziata indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un aumento delle temperature e una prevalenza di cieli sereni. Tuttavia, si prevede un ritorno di nubi sparse, specialmente nel fine settimana. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata di Martedì per attività all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° Assenti 1.8 NO max 2.4 Maestrale 68 % 1019 hPa 3 cielo coperto +19.8° perc. +19.6° Assenti 0.8 E max 1.4 Levante 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +20° perc. +19.8° Assenti 1.5 N max 2 Tramontana 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +23.5° perc. +23.3° Assenti 3.1 SO max 1.8 Libeccio 53 % 1020 hPa 12 poche nuvole +25° perc. +25° Assenti 8 OSO max 4.9 Libeccio 52 % 1019 hPa 15 poche nuvole +24.2° perc. +24.1° Assenti 6.2 OSO max 4.2 Libeccio 56 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.5° perc. +22.5° Assenti 2.1 OSO max 1.9 Libeccio 65 % 1019 hPa 21 nubi sparse +22° perc. +22.1° Assenti 2.3 S max 2.9 Ostro 68 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:16 e tramonta alle ore 18:17

