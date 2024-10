Previsioni Meteo Torre Annunziata: il bollettino per la prossima settimana 14 – 17 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Lunedì 14 Ottobre, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 84% e temperature intorno a +19,5°C. Durante la mattina, il cielo sarà completamente coperto, con una temperatura di +19,3°C. Nel pomeriggio, si stabilizzerà attorno ai 23°C, mentre in serata il cielo si schiarirà leggermente, portando la temperatura a +21,1°C. Martedì, il meteo presenterà nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 24,1°C nel pomeriggio. Mercoledì, il cielo rimarrà coperto con temperature attorno ai 25°C. Giovedì, si manterrà un cielo nuvoloso, con temperature che scenderanno a 21,7°C nel pomeriggio. Si prevede un aumento dell’umidità e possibili piogge leggere Mercoledì.

Lunedì 14 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 14 Ottobre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 84%. La temperatura si attesterà intorno a +19,5°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente inferiore, a +19,2°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 4,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 66% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà leggermente a +19,3°C, con una temperatura percepita di +19°C. Il vento si farà più debole, con una velocità di 3 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità aumenterà fino al 67% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 23°C, con una temperatura percepita di +22,8°C. La velocità del vento aumenterà a 8,2 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 57% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Infine, nella sera, il cielo si schiarirà leggermente, mostrando poche nuvole con una copertura nuvolosa del 22%. La temperatura scenderà a +21,1°C, con una temperatura percepita di +21°C. La velocità del vento sarà di 2,9 km/h da Ovest, e l’umidità si manterrà attorno al 64%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019 hPa.

Martedì 15 Ottobre

Nella notte di Martedì 15 Ottobre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 37%. La temperatura si attesterà intorno a +20,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +19,9°C. La velocità del vento sarà molto debole, a 0,3 km/h da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 1,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa del 62%. La temperatura salirà a +19,9°C, con una temperatura percepita di +19,8°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 0,4 km/h da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 71% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà con un cielo sereno, con una copertura nuvolosa del 7%. La temperatura raggiungerà i 24,1°C, con una temperatura percepita di +24°C. La velocità del vento sarà di 6,3 km/h da Ovest-Sud Ovest. L’umidità scenderà al 55% e la pressione atmosferica sarà di 1018 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con una copertura nuvolosa del 10%. La temperatura si attesterà a +22°C, con una temperatura percepita di +22°C. La velocità del vento sarà di 1,8 km/h da Sud Est, e l’umidità si manterrà attorno al 66%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Mercoledì 16 Ottobre

Durante la notte di Mercoledì 16 Ottobre, il meteo presenterà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 29%. La temperatura si attesterà intorno a +21,4°C, mentre la temperatura percepita sarà di +21,4°C. La velocità del vento sarà di 1,5 km/h da Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà leggermente a +21,2°C, con una temperatura percepita di +21,2°C. Il vento si farà più debole, con una velocità di 0,7 km/h da Ovest. L’umidità aumenterà fino al 67% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo continuerà a mostrare un cielo coperto, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno ai 25°C, con una temperatura percepita di +24,8°C. La velocità del vento aumenterà a 8,4 km/h da Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 51% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura scenderà a +22,6°C, con una temperatura percepita di +22,7°C. La velocità del vento sarà di 1,6 km/h da Nord-Nord Est, e l’umidità si manterrà attorno al 67%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Giovedì 17 Ottobre

Nella notte di Giovedì 17 Ottobre, il meteo presenterà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno a +22,5°C, mentre la temperatura percepita sarà di +22,6°C. La velocità del vento sarà di 0,5 km/h da Est-Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 1,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 67% e la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare un aspetto coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura rimarrà stabile a +22,5°C, con una temperatura percepita di +22,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 2,6 km/h da Est. L’umidità si attesterà attorno al 67% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Nel pomeriggio, il meteo si presenterà ancora con un cielo coperto, mantenendo una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura scenderà a +21,7°C, con una temperatura percepita di +21,7°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h da Est-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 69% e la pressione atmosferica sarà di 1019 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà a +22,6°C, con una temperatura percepita di +22,7°C. La velocità del vento sarà di 1,6 km/h da Nord-Nord Est, e l’umidità si manterrà attorno al 67%. La pressione atmosferica rimarrà stabile a 1020 hPa.

Conclusioni

Le previsioni meteo per i prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni nuvolose e serene, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 25°C. Si prevede un aumento dell’umidità, soprattutto nei giorni con cielo coperto. È consigliabile prepararsi per eventuali piogge leggere, in particolare Mercoledì, quando si registreranno le condizioni più instabili. Gli amanti delle attività all’aperto potrebbero trovare opportuno approfittare delle ore di sole, specialmente Martedì, quando il cielo sarà sereno e le temperature più elevate.

