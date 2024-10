Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 23,7°C e una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si aggirerà attorno al 58%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno una lieve variazione, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 27°C intorno a mezzogiorno, mentre la velocità del vento si manterrà bassa, oscillando tra i 3,4 km/h e i 8,4 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 46%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a coprirsi, con temperature che scenderanno leggermente fino a 26°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo il clima gradevole. Le condizioni di umidità si stabilizzeranno attorno al 50%, mentre la pressione atmosferica rimarrà costante intorno ai 1019 hPa.

La sera porterà nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attesteranno sui 24°C. Il vento si farà più presente, ma rimarrà comunque di intensità leggera. L’umidità si manterrà attorno al 53%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono precipitazioni significative, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni meteo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +23.7° perc. +23.7° Assenti 13.5 E max 17.1 Levante 58 % 1020 hPa 3 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 5.7 NNE max 6.4 Grecale 55 % 1019 hPa 6 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 3.4 NNO max 4.6 Maestrale 66 % 1020 hPa 9 nubi sparse +26.1° perc. +26.1° Assenti 2.8 SSE max 4.6 Scirocco 48 % 1020 hPa 12 nubi sparse +27.3° perc. +27.4° Assenti 8.4 SSO max 9.1 Libeccio 45 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26° perc. +26° Assenti 6.4 S max 7.5 Ostro 50 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 4.9 SE max 7.1 Scirocco 53 % 1018 hPa 21 cielo coperto +23.9° perc. +23.8° Assenti 5.4 E max 6.5 Levante 57 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:14

