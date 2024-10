Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Martedì 8 Ottobre a Torre Annunziata si presenteranno variabili, con un inizio di giornata caratterizzato da cieli coperti e temperature miti. Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’emergere di nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 25°C. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno, prima di un cambiamento significativo previsto per la sera, quando si registreranno piogge moderate e forti.

Nella notte, le temperature si manterranno attorno ai 20°C, con una copertura nuvolosa del 100%. I venti saranno leggeri, provenienti da Est-Sud Est, con velocità che varieranno tra i 3,6 km/h e i 5,2 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 75%, creando una sensazione di calore moderato.

Durante la mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, con nubi sparse che porteranno a temperature comprese tra i 20,3°C e i 25,4°C. I venti si intensificheranno leggermente, raggiungendo i 14,2 km/h. L’umidità scenderà, rendendo l’aria più fresca e gradevole. Le condizioni meteo saranno favorevoli per attività all’aperto, con una probabilità di precipitazioni assente.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, e le temperature toccheranno i 25°C. I venti continueranno a soffiare da Sud-Sud Est, con intensità che raggiungeranno i 17,6 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 59%, mantenendo un clima piacevole. Questo sarà il momento ideale per godere di una passeggiata o di un’attività all’aperto.

Tuttavia, la situazione cambierà drasticamente nella sera. A partire dalle 18:00, il cielo tornerà a coprirsi, e si prevede l’arrivo di piogge moderate, con temperature che scenderanno a 22,1°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 27,1 km/h, con raffiche che potranno superare i 43 km/h. Le precipitazioni si intensificheranno, con la possibilità di forti piogge intorno alle 21:00, quando si registreranno accumuli significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata nei prossimi giorni indicano un inizio di settimana variabile, con un miglioramento temporaneo durante il giorno di Martedì, seguito da un peggioramento serale. I giorni successivi potrebbero continuare a presentare condizioni instabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Sarà opportuno monitorare attentamente le previsioni meteo per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +20.6° Assenti 4.4 ESE max 5.3 Scirocco 75 % 1018 hPa 3 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 4.5 SE max 4.7 Scirocco 75 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 5.4 ESE max 6 Scirocco 69 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.9° perc. +23.7° Assenti 10.1 SE max 13.2 Scirocco 52 % 1017 hPa 12 nubi sparse +25.3° perc. +25.3° Assenti 15.5 SSE max 20.2 Scirocco 52 % 1015 hPa 15 poche nuvole +24.4° perc. +24.5° Assenti 17.6 SE max 22.6 Scirocco 59 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.4° perc. +23.4° prob. 1 % 14.4 SE max 21.7 Scirocco 60 % 1012 hPa 21 forte pioggia +18.5° perc. +18.6° 6.23 mm 17.6 OSO max 46.2 Libeccio 87 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

