Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 2 Ottobre a Torre Annunziata indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in condizioni di cielo coperto nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un picco di circa 24,1°C a mezzogiorno. Tuttavia, nel corso della giornata, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio e in serata. Le condizioni di meteo saranno influenzate da venti moderati provenienti da sud-sud est, con raffiche che potranno raggiungere i 18,1 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 20,1°C. La copertura nuvolosa sarà al 41%, con un’umidità che si manterrà attorno al 70%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 2,8 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, favorendo un aumento delle temperature fino a raggiungere i 23,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori intorno al 4%. I venti continueranno a soffiare da sud-sud ovest, mantenendo una brezza leggera.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo. Il cielo passerà da poche nuvole a cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95% entro le 17:00. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi attorno ai 22,3°C. Le condizioni di umidità aumenteranno, arrivando fino al 64%.

La sera porterà con sé un cielo nuvoloso, con temperature che si attesteranno intorno ai 21,8°C. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma non si escludono brevi rovesci, specialmente verso la fine della giornata. La copertura nuvolosa si manterrà intorno al 60%, con venti che continueranno a soffiare da sud-sud est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre Annunziata nei prossimi giorni indicano un graduale miglioramento delle condizioni meteo. Giovedì si prevede un ritorno a cieli sereni e temperature in aumento, mentre nel fine settimana potrebbero verificarsi nuove perturbazioni. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste giornate più stabili, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.1° perc. +20° Assenti 2.8 S max 3.3 Ostro 70 % 1015 hPa 3 poche nuvole +19.5° perc. +19.4° Assenti 3.4 SSE max 3.2 Scirocco 75 % 1013 hPa 6 poche nuvole +19.6° perc. +19.6° Assenti 4.8 SE max 5.3 Scirocco 75 % 1013 hPa 9 cielo sereno +23° perc. +22.8° Assenti 7.1 S max 7.9 Ostro 55 % 1012 hPa 12 poche nuvole +24.1° perc. +24° Assenti 11.4 SSO max 13 Libeccio 52 % 1011 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.4° Assenti 10.5 SSO max 11.6 Libeccio 60 % 1010 hPa 18 cielo coperto +22.1° perc. +22.1° Assenti 10.2 SSE max 12.8 Scirocco 66 % 1010 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.9° prob. 1 % 12.1 SSE max 15.7 Scirocco 71 % 1010 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:37

