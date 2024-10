Previsioni Meteo Torre Annunziata: tutti i dettagli per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Torre Annunziata nel corso di Sabato 19 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un clima prevalentemente piovoso, con una copertura nuvolosa totale. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, che proseguiranno anche nelle ore mattutine. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 19°C e 20°C, mentre l’umidità si attesterà intorno all’89%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 16 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con pioggia moderata e temperature che si aggireranno intorno ai 20,2°C. Con il passare delle ore, la pioggia si intensificherà, raggiungendo punte di forte intensità intorno alle 02:00, con una temperatura percepita di 19,7°C. Le precipitazioni continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno, con piogge leggere che si protrarranno fino a metà mattina. La temperatura percepita si manterrà costante, con valori che varieranno tra 19,3°C e 20,4°C.

Durante la mattina, le previsioni del tempo indicano un proseguimento delle piogge, che si presenteranno moderate fino alle 12:00, con accumuli di pioggia che potranno raggiungere i 3,97 mm. La copertura nuvolosa rimarrà totale, e le temperature tenderanno a scendere leggermente, stabilizzandosi intorno ai 19°C. La velocità del vento sarà contenuta, con una brezza leggera che accompagnerà le piogge.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno, lasciando spazio a cieli coperti ma senza precipitazioni significative. Le temperature si manterranno intorno ai 19,9°C, con una leggera diminuzione dell’umidità. La velocità del vento rimarrà bassa, con raffiche che non supereranno i 8 km/h.

La sera porterà cieli ancora coperti, ma senza piogge. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,5°C, con un’umidità che si manterrà alta. Le condizioni di vento rimarranno tranquille, favorendo una serata senza particolari eventi atmosferici.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre Annunziata indicano un Sabato 19 Ottobre caratterizzato da piogge persistenti, soprattutto nelle prime ore del giorno, con un graduale miglioramento nel pomeriggio e in serata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con una possibile schiarita e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Torre Annunziata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +20.2° perc. +20.5° 1.78 mm 10.8 SSO max 13.8 Libeccio 89 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +19.4° perc. +19.8° 0.96 mm 4.4 NNO max 5 Maestrale 90 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +19.6° perc. +19.9° 0.47 mm 2.4 N max 3.6 Tramontana 88 % 1013 hPa 9 pioggia moderata +19.9° perc. +20.2° 1.03 mm 0.3 SO max 5.8 Libeccio 84 % 1013 hPa 12 pioggia moderata +18.8° perc. +19.1° 3.97 mm 11.1 S max 14.8 Ostro 91 % 1013 hPa 15 cielo coperto +20° perc. +19.9° prob. 74 % 2.4 NO max 1.9 Maestrale 73 % 1013 hPa 18 cielo coperto +19.5° perc. +19.6° prob. 70 % 3.8 NNE max 4.6 Grecale 80 % 1014 hPa 21 cielo coperto +19.6° perc. +19.7° prob. 26 % 3.9 ENE max 4.7 Grecale 80 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:11

