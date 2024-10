Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Torre del Greco di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà inizialmente sereno, ma si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa nelle ore successive. Le temperature si attesteranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza che accompagnerà la notte.

Nella mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 52%, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da ovest-sudovest. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, portando a un cielo sempre più coperto.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un ulteriore cambiamento, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, mentre l’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 55%. Il vento continuerà a soffiare con intensità leggera, mantenendo una sensazione di freschezza.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà nuvoloso, ma si prevede una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si aggirerà attorno al 60%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con brezze leggere che accompagneranno la serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nuvole. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà un’alternanza tra momenti di sole e nuvolosità, senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre è consigliabile tenere d’occhio eventuali cambiamenti nel meteo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 4.5 N max 4.7 Tramontana 70 % 1024 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.4° Assenti 4.9 N max 5.1 Tramontana 71 % 1024 hPa 7 poche nuvole +19.3° perc. +19° Assenti 5.8 NE max 6.6 Grecale 63 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.2° perc. +21.8° Assenti 1.9 OSO max 3.4 Libeccio 52 % 1025 hPa 13 cielo coperto +22.7° perc. +22.4° Assenti 5.4 OSO max 5.8 Libeccio 53 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.4° perc. +21.1° Assenti 6.4 O max 6.9 Ponente 58 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.9° perc. +20.6° Assenti 3 NNO max 4.1 Maestrale 60 % 1023 hPa 22 nubi sparse +20.4° perc. +20.1° Assenti 3.7 NNO max 4.2 Maestrale 63 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.