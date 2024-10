Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Nel pomeriggio, si prevede un cielo sereno, ma la copertura nuvolosa aumenterà nuovamente nella sera. Le temperature varieranno tra 19,1°C e 22,4°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di 19,4°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 91% intorno alle 03:00, con una temperatura percepita che si manterrà attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà debole, oscillando tra 2,6 km/h e 4,9 km/h, proveniente principalmente da sud-ovest.

Durante la mattina, il cielo presenterà ancora nubi sparse, ma con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature saliranno fino a 22,4°C intorno a mezzogiorno, con un’umidità che si attesterà attorno al 54%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, con un passaggio a condizioni di cielo sereno e temperature che toccheranno i 22,4°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo un clima piacevole per attività all’aperto. Tuttavia, a partire dalla sera, la situazione meteo cambierà nuovamente, con un ritorno a un cielo coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 20,9°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Torre del Greco mostrano un alternarsi di condizioni nuvolose e schiarite. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori miti. Gli amanti del sole dovranno approfittare del pomeriggio di Lunedì, mentre per le serate successive si dovrà preparare a un incremento della copertura nuvolosa.

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 4.3 SO max 6.1 Libeccio 63 % 1016 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19° Assenti 3.6 OSO max 5 Libeccio 64 % 1015 hPa 6 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 1.1 S max 2.7 Ostro 64 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.4° perc. +21.1° Assenti 5.8 SSO max 5.6 Libeccio 56 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.4° perc. +22.1° Assenti 8 SSO max 7 Libeccio 54 % 1017 hPa 15 cielo sereno +22.2° perc. +21.8° Assenti 6.7 SO max 5.6 Libeccio 53 % 1017 hPa 18 nubi sparse +21.1° perc. +20.8° Assenti 2.9 SO max 3.5 Libeccio 56 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.9° perc. +20.5° Assenti 3.1 ESE max 4.4 Scirocco 57 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:30

