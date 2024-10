Previsioni Meteo Torre del Greco: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Torre del Greco indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, il tempo si presenterà più variabile, con nubi sparse che lasceranno spazio a momenti di sole. La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 88% e una temperatura di 20,6°C. La velocità del vento sarà di 2,4 km/h proveniente da Sud Ovest, con un’umidità del 80%. Con il passare delle ore, la situazione meteo inizierà a migliorare, con nubi sparse che si faranno strada dalle 01:00 alle 05:00, mantenendo temperature attorno ai 20°C.

La mattina si aprirà con cielo coperto alle 06:00, ma già dalle 08:00 si noterà una leggera schiarita. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 22,8°C alle 12:00, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 67%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse, ma le temperature si manterranno stabili intorno ai 22°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8 km/h alle 14:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà assente, garantendo una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a 20,5°C alle 23:00. La velocità del vento si ridurrà, rendendo l’atmosfera più tranquilla. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque confortevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco indicano un Venerdì all’insegna della variabilità, con temperature miti e assenza di precipitazioni. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e un cielo prevalentemente sereno. Sarà quindi un fine settimana ideale per attività all’aperto, approfittando di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.8° Assenti 2.4 SO max 3 Libeccio 80 % 1025 hPa 3 nubi sparse +20° perc. +20.2° Assenti 1.8 NNO max 2.1 Maestrale 82 % 1023 hPa 6 cielo coperto +20° perc. +20.1° Assenti 2.1 E max 2.6 Levante 81 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.9° perc. +22° Assenti 3.6 SO max 2.8 Libeccio 71 % 1024 hPa 12 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° Assenti 6.5 SO max 4.9 Libeccio 67 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22.3° Assenti 5.6 SO max 3.9 Libeccio 69 % 1022 hPa 18 nubi sparse +21.3° perc. +21.4° prob. 5 % 3.6 OSO max 3.5 Libeccio 74 % 1022 hPa 21 poche nuvole +20.8° perc. +21° prob. 5 % 0.8 SO max 1.8 Libeccio 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:28 e tramonta alle ore 17:03

