Previsioni Meteo Torre del Greco: tutti i dettagli per domani martedì 15 ottobre

Martedì 15 Ottobre a Torre del Greco si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente stabili, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina ci sarà un miglioramento, con un aumento della presenza di poche nuvole e un incremento delle temperature. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima piacevole. La sera porterà un ritorno di nubi sparse, ma senza particolari variazioni nelle temperature.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo a Torre del Greco mostrerà nubi sparse con una copertura nuvolosa del 44%. La temperatura si attesterà intorno ai 20,3°C, con una leggera diminuzione fino a 19,7°C nelle ore successive. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 1,5 km/h e 3,3 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 68%, garantendo una sensazione di freschezza.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo si schiarirà ulteriormente, con la presenza di poche nuvole e temperature che saliranno fino a 24,1°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,6 km/h alle 12:00, mentre l’umidità scenderà al 54%, rendendo l’aria più secca e gradevole.

Il pomeriggio si presenterà con un cielo sereno, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. La brezza leggera, con velocità di circa 6,9 km/h, contribuirà a mantenere un clima piacevole. L’umidità rimarrà intorno al 56%, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, il cielo tornerà a essere nubi sparse, con temperature che scenderanno lentamente fino a 21,3°C. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 3 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, le previsioni meteo per Torre del Greco indicano una giornata di stabilità e benessere, con temperature piacevoli e condizioni meteorologiche favorevoli. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare tra i 20°C e i 24°C, rendendo Torre del Greco un luogo ideale per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +20.3° perc. +20.1° Assenti 3.3 NO max 3.8 Maestrale 68 % 1019 hPa 3 nubi sparse +19.8° perc. +19.7° Assenti 1.6 NNE max 2.3 Grecale 69 % 1019 hPa 6 nubi sparse +19.9° perc. +19.7° Assenti 2.6 NNE max 3 Grecale 67 % 1019 hPa 9 poche nuvole +22.7° perc. +22.5° Assenti 1.8 SO max 2.1 Libeccio 55 % 1020 hPa 12 poche nuvole +24.1° perc. +24° Assenti 7.6 SO max 5 Libeccio 54 % 1019 hPa 15 poche nuvole +23.6° perc. +23.5° Assenti 7.1 OSO max 4.9 Libeccio 57 % 1018 hPa 18 nubi sparse +22.2° perc. +22.1° Assenti 3.1 OSO max 3.2 Libeccio 65 % 1019 hPa 21 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 1.9 S max 2.9 Ostro 67 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:17

