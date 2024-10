Previsioni Meteo Torre del Greco: tutti i dettagli per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Torre del Greco si preannuncia una giornata caratterizzata da un inizio con cieli coperti e temperature miti, che si alterneranno a momenti di sole e nubi sparse nel corso della mattinata e del pomeriggio. Le previsioni meteo indicano un incremento della temperatura fino a raggiungere i 24,4°C nel primo pomeriggio, mentre nel tardo pomeriggio si assisterà a un graduale abbassamento della temperatura. La serata porterà con sé un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge che si intensificheranno nel corso della notte.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20,6°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e non si registreranno precipitazioni. I venti soffieranno da Sud Est a una velocità di circa 6,2 km/h, creando una leggera brezza. L’umidità si manterrà alta, intorno al 75%, con una pressione atmosferica di 1017 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a mostrare nubi sparse, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 64%. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 22,2°C entro le 08:00. I venti continueranno a provenire da Sud Est, aumentando leggermente in intensità. L’umidità scenderà al 60%, favorendo una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà più favorevole, con cieli sereni e temperature che toccheranno i 24,4°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 9% e i venti si intensificheranno, raggiungendo i 20,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, contribuendo a un’atmosfera piacevole per attività all’aperto.

Tuttavia, la sera porterà un cambiamento radicale. A partire dalle 18:00, il cielo si coprirà nuovamente e si prevede l’arrivo di piogge, che inizieranno come pioggia leggera e si intensificheranno nel corso della notte. Le temperature scenderanno a 19,4°C e i venti diventeranno più forti, con raffiche che potranno raggiungere i 37,7 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli significativi previsti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Torre del Greco indicano una giornata che inizierà con condizioni meteorologiche favorevoli, ma che si trasformerà in una serata caratterizzata da piogge e un abbassamento delle temperature. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore deterioramento delle condizioni meteo, con possibilità di piogge persistenti e temperature in calo. È consigliabile prepararsi a un clima variabile e portare con sé un ombrello per affrontare al meglio le condizioni meteorologiche in arrivo.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Torre del Greco

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.6° perc. +20.6° Assenti 6.2 SE max 6.9 Scirocco 75 % 1017 hPa 3 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 6.3 SE max 6.7 Scirocco 74 % 1016 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 7.4 ESE max 8.4 Scirocco 71 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.1° perc. +23° Assenti 12.7 SSE max 16.3 Scirocco 57 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24.4° perc. +24.4° Assenti 18.6 SSE max 24.8 Scirocco 58 % 1015 hPa 15 poche nuvole +23.9° perc. +24° Assenti 21.7 SE max 27.8 Scirocco 63 % 1013 hPa 18 nubi sparse +23.1° perc. +23.2° prob. 4 % 18.1 SE max 26.7 Scirocco 65 % 1011 hPa 21 forte pioggia +18.6° perc. +18.7° 5.31 mm 19.5 OSO max 44.7 Libeccio 84 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:28

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.