Previsioni Meteo Torre del Greco: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai +18,6°C. La velocità del vento varierà tra 5,4 km/h e 6,7 km/h. In mattinata, la temperatura salirà a +22,8°C con umidità al 49%. Nel pomeriggio, si stabilizzerà attorno ai 22,3°C e l’umidità varierà tra 49% e 56%. Martedì, il cielo sarà prevalentemente sereno, con temperature che raggiungeranno +22,5°C. Mercoledì e Giovedì, il clima rimarrà sereno, con temperature attorno ai 20°C e umidità che oscillerà tra 56% e 70%.

Lunedì 28 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 28 Ottobre, il cielo si presenterà prevalentemente coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. La temperatura si attesterà intorno ai +18,6°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore a +18,4°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 5,4 km/h e i 6,7 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est. L’umidità si manterrà alta, intorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 11:00, quando si registrerà una temperatura di +22,8°C. La temperatura percepita sarà di +22,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori che varieranno da 1,7 km/h a 4,1 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 93%, mentre l’umidità scenderà leggermente, raggiungendo il 49%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,5 km/h. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 93%, con umidità che varierà tra il 49% e il 56%.

Infine, nella sera, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura scenderà a +20,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che si attesteranno intorno ai 2,2 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 63%.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 27%. La temperatura si attesterà intorno ai +20,2°C, con una temperatura percepita di +20°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 1,5 km/h, proveniente da Est e Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 64%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 11%. La temperatura salirà fino a +22,5°C alle ore 11:00, con una temperatura percepita di +22,3°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 4,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 55%.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura si stabilizzerà attorno ai 21,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 6 km/h a 9 km/h. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 53%, mentre l’umidità aumenterà fino al 60%.

Nella sera, il cielo si presenterà coperto con una temperatura di +20,4°C. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 68%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Mercoledì 30 Ottobre

Durante la notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà prevalentemente sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,8°C, con una temperatura percepita di +19,6°C. La velocità del vento sarà molto bassa, intorno ai 0,4 km/h, proveniente da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 69%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +22,2°C alle ore 11:00, con una temperatura percepita di +21,9°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 7,1 km/h a 8,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 59%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e la temperatura scenderà a +20,3°C. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 2,3 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. La temperatura si attesterà intorno ai +19,6°C, con una temperatura percepita di +19,4°C. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 3,8 km/h, proveniente da Est e Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1021 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno e la temperatura salirà fino a +20,1°C alle ore 08:00, con una temperatura percepita di +19,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere sereno con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 21,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori che varieranno da 7 km/h a 8,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno e la temperatura scenderà a +20°C. La velocità del vento sarà bassa, intorno ai 1,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 69%.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, con un aumento della copertura nuvolosa solo in alcune fasce orarie. Si consiglia di approfittare delle belle giornate per attività all’aperto, tenendo presente che l’umidità potrebbe rendere l’aria leggermente più pesante.

