Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Trani indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un miglioramento, con ampie schiarite e un cielo sereno. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, ma senza precipitazioni significative. La sera porterà nuovamente un cielo parzialmente nuvoloso, mantenendo temperature miti.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Trani avrà un clima temperato con nubi sparse e una temperatura di circa 19,5°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 58%, con una leggera brezza proveniente da Nord. Le condizioni di umidità saranno elevate, attorno al 70%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1028 hPa.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa scenderà al 7%, garantendo un’ottima visibilità. I venti, provenienti da Ovest, si faranno più sostenuti, raggiungendo velocità di circa 10 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 74%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che si presenterà nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,9°C. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori di umidità che si attesteranno attorno al 78%. I venti, sempre da Nord-Est, si manterranno leggeri, con intensità che non supereranno i 14 km/h.

La sera porterà un ritorno a condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno a circa 19°C. La copertura nuvolosa aumenterà al 69%, ma senza rischio di pioggia. I venti si faranno più deboli, mantenendosi attorno ai 6 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno all’80%, creando un’atmosfera fresca e gradevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di momenti di sole e nuvolosità. Si prevede che il clima rimarrà stabile, senza significative variazioni, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Trani

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.4° perc. +19.2° Assenti 3.4 NO max 3.6 Maestrale 70 % 1027 hPa 4 poche nuvole +18.7° perc. +18.6° Assenti 7.7 O max 9.3 Ponente 75 % 1027 hPa 7 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 9.8 O max 11.2 Ponente 78 % 1028 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +21.1° Assenti 8.1 NO max 8.9 Maestrale 74 % 1028 hPa 13 nubi sparse +21° perc. +21.1° prob. 1 % 13.1 NE max 11.1 Grecale 75 % 1027 hPa 16 nubi sparse +19.9° perc. +20° Assenti 9.9 NNE max 14.6 Grecale 78 % 1027 hPa 19 nubi sparse +19.5° perc. +19.5° Assenti 4.9 NE max 9.6 Grecale 79 % 1027 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +19.3° Assenti 5 SO max 6.2 Libeccio 80 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 17:57

