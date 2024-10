Previsioni Meteo Trani: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Trani si troverà a vivere condizioni meteorologiche favorevoli, caratterizzate da un cielo prevalentemente sereno e temperature miti. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, con una leggera brezza che accompagnerà le ore del giorno. La temperatura si manterrà su valori gradevoli, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,2°C, con un cielo sereno e una copertura nuvolosa praticamente assente. La velocità del vento sarà di circa 14,8 km/h proveniente da Ovest, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il clima continuerà a essere sereno, con temperature che saliranno fino a 20,7°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera, con velocità che varierà tra 8,9 km/h e 9,6 km/h, garantirà un comfort termico ottimale. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 60%. La pressione atmosferica rimarrà stabile, favorendo condizioni di bel tempo.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, attestandosi intorno ai 19,3°C. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da un cielo sereno a poche nuvole, con una percentuale di copertura che raggiungerà il 16%. La velocità del vento si manterrà bassa, con valori intorno ai 3 km/h, rendendo l’atmosfera tranquilla e piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo presenterà nubi sparse, ma senza precipitazioni. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 17°C. La brezza vivace continuerà a soffiare da Ovest, con velocità che potranno raggiungere i 16,1 km/h. L’umidità aumenterà, portandosi attorno all’82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo generalmente sereno. Le condizioni di bel tempo continueranno a prevalere, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali variazioni, poiché la situazione meteorologica può sempre presentare sorprese.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Trani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.8° perc. +16.7° Assenti 14.1 O max 19.5 Ponente 85 % 1023 hPa 5 cielo sereno +16.4° perc. +16.3° Assenti 14.3 O max 20 Ponente 86 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.1° perc. +18° Assenti 15.7 O max 17.1 Ponente 77 % 1023 hPa 11 cielo sereno +20.6° perc. +20.3° Assenti 9.6 NO max 11.1 Maestrale 62 % 1022 hPa 14 cielo sereno +20.3° perc. +20° Assenti 7.9 NNE max 8.7 Grecale 60 % 1021 hPa 17 poche nuvole +19.3° perc. +19.1° Assenti 3 NO max 7.1 Maestrale 71 % 1022 hPa 20 poche nuvole +17.9° perc. +17.8° Assenti 14.9 O max 19.2 Ponente 79 % 1022 hPa 23 cielo sereno +17° perc. +17° Assenti 15.2 O max 20.7 Ponente 86 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:48

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.