Previsioni Meteo Trani: il bollettino per il weekend 4 – 6 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo sarà coperto con una temperatura di circa 25,3°C e un vento sostenuto da Sud-Sud Ovest a 25,8 km/h. La probabilità di precipitazioni è del 39%, ma non si prevedono piogge. Durante la mattina, la temperatura scenderà a 22,1°C, con nubi sparse e un miglioramento delle condizioni. Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno e la temperatura raggiungerà 25,6°C. Sabato, si prevede un cielo sereno con temperature intorno ai 19,1°C, ma nel pomeriggio arriveranno nubi sparse e piogge moderate in serata. Domenica inizierà con pioggia leggera, ma ci sarà un miglioramento nel pomeriggio.

Venerdì 4 Ottobre

Durante la notte di Venerdì 4 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 25,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di 25,8 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 45,3 km/h, creando una sensazione di vento fresco. La probabilità di precipitazioni sarà del 39%, ma non si prevedono piogge. L’umidità sarà alta, attorno al 55%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1003 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, ma la temperatura scenderà leggermente a 22,1°C alle 06:00. La velocità del vento rimarrà sostenuta, intorno ai 21,4 km/h, e la copertura nuvolosa si ridurrà a 99%. Con l’avanzare della mattina, il cielo passerà a nubi sparse intorno alle 07:00, con temperature che raggiungeranno i 22,8°C. La situazione migliorerà ulteriormente, con una diminuzione della copertura nuvolosa al 39% alle 08:00 e temperature che saliranno fino a 24,4°C entro le 09:00.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà più favorevole, con un cielo sereno e temperature che toccheranno i 25,6°C alle 13:00. La velocità del vento si manterrà attorno ai 15,5 km/h e la copertura nuvolosa sarà assente. La temperatura percepita sarà di 25,3°C. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1007 hPa. Le condizioni rimarranno stabili fino alle 17:00, quando la temperatura inizierà a scendere, raggiungendo i 22,8°C.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che scenderanno a 20°C alle 22:00. La velocità del vento si ridurrà a 16,7 km/h, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, ma non si prevedono precipitazioni. La pressione atmosferica salirà a 1011 hPa, garantendo una serata tranquilla e piacevole.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre si presenterà con un cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 19,1°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà di 14,7 km/h proveniente da Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 23,8 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1011 hPa. Non si prevedono precipitazioni, garantendo una notte tranquilla.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno fino a 20,8°C alle 09:00. La velocità del vento sarà moderata, intorno ai 5,2 km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà assente. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa. Le condizioni meteorologiche saranno ideali per attività all’aperto, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento nel meteo, con l’arrivo di nubi sparse a partire dalle 13:00. La temperatura scenderà leggermente a 20,7°C e la velocità del vento aumenterà fino a 18 km/h. La probabilità di pioggia inizierà a crescere, raggiungendo il 10%. Le condizioni continueranno a deteriorarsi, con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 16:00.

La sera porterà con sé un ulteriore peggioramento, con pioggia moderata prevista dalle 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una velocità del vento di 12 km/h. La pioggia continuerà a cadere, con accumuli che potrebbero raggiungere i 1,7 mm. L’umidità aumenterà fino al 75%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre inizierà con pioggia leggera, con temperature che si aggireranno intorno ai 17,5°C a mezzanotte. La velocità del vento sarà di 10,9 km/h e la copertura nuvolosa sarà del 54%. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,99 mm. L’umidità sarà elevata, attorno al 76%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con pioggia leggera prevista fino alle 11:00. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una velocità del vento di 18,1 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e la probabilità di pioggia sarà costante. Gli accumuli di pioggia potrebbero raggiungere i 0,17 mm.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e temperature che si stabilizzeranno attorno ai 19,6°C. La velocità del vento si ridurrà a 14,8 km/h. Tuttavia, la probabilità di pioggia rimarrà presente, con accumuli minimi.

La sera porterà un cielo sereno con temperature in calo fino a 18,5°C. La velocità del vento sarà di 6,2 km/h, e non si prevedono precipitazioni. L’umidità si attesterà attorno al 60%, mentre la pressione atmosferica salirà a 1015 hPa, garantendo una conclusione di fine settimana tranquilla.

In conclusione, il fine settimana a Trani si presenterà con un Venerdì prevalentemente sereno, un Sabato caratterizzato da pioggia e un Domenica che vedrà un miglioramento delle condizioni meteo. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione le previsioni di pioggia per Sabato, mentre Domenica offrirà opportunità migliori per godere di una giornata all’aperto.

