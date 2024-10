Previsioni Meteo Trani: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Trani si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con poche nuvole. Nel pomeriggio, le nubi torneranno a farsi più dense, portando a un cielo coperto. La sera si presenterà con condizioni simili, mantenendo un’atmosfera umida e fresca.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,7°C, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 97%. La velocità del vento sarà di circa 15,3 km/h proveniente da Ovest, creando una leggera brezza vivace. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo miglioreranno leggermente, con un cielo che presenterà poche nuvole e temperature che varieranno da 16,9°C a 20,9°C. La velocità del vento si ridurrà a circa 8,6 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente occidentale. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque sopra il 60%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 19,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità del vento che varierà tra 4,2 km/h e 11,4 km/h. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 78%.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 18°C. La velocità del vento si manterrà intorno ai 10 km/h, mentre l’umidità rimarrà elevata, attorno al 79%. La pressione atmosferica si stabilizzerà a 1023 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trani nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un lieve calo delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni climatiche. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questo periodo un’atmosfera ideale per godere delle bellezze autunnali della città.

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +17.3° perc. +17.3° Assenti 15 O max 20.8 Ponente 86 % 1024 hPa 5 poche nuvole +16.9° perc. +16.9° Assenti 13.4 O max 19.2 Ponente 86 % 1024 hPa 8 poche nuvole +18.6° perc. +18.5° Assenti 13.6 O max 14 Ponente 77 % 1025 hPa 11 poche nuvole +20.8° perc. +20.6° Assenti 8.6 NNO max 9.1 Maestrale 64 % 1024 hPa 14 cielo coperto +20.2° perc. +20° Assenti 11.4 NE max 10.8 Grecale 68 % 1023 hPa 17 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 4.2 NE max 7.8 Grecale 78 % 1023 hPa 20 cielo coperto +18.7° perc. +18.7° Assenti 11.2 OSO max 16.3 Libeccio 77 % 1023 hPa 23 nubi sparse +17.5° perc. +17.4° Assenti 14.5 O max 20.4 Ponente 82 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 16:49

