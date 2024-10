Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani indicano un Mercoledì 30 Ottobre caratterizzato da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa varierà nel corso delle ore, passando da condizioni di cielo sereno a momenti di nubi sparse e cielo coperto. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 22°C, mentre la velocità del vento sarà moderata, contribuendo a un’atmosfera piacevole.

Durante la notte, Trapani si presenterà con un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 19°C. La copertura nuvolosa sarà minima, attorno al 10%, e il vento si manterrà leggero, proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà intorno al 78%, garantendo una notte tranquilla e senza precipitazioni.

Nella mattina, il clima continuerà a essere favorevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con poche nuvole che non influenzeranno il sole. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 8,5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C, con una leggera diminuzione prevista verso le ore serali. La copertura nuvolosa aumenterà, passando da poche nuvole a nubi sparse, ma senza alcuna previsione di pioggia. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Nord Est, mantenendo una brezza leggera che renderà l’atmosfera ancora più gradevole.

Con l’arrivo della sera, Trapani vedrà un incremento della copertura nuvolosa, con cielo che si presenterà coperto per gran parte della notte. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 74%. Non si prevedono precipitazioni, e il vento si farà più leggero, contribuendo a un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano una stabilità climatica, con temperature che rimarranno gradevoli e senza significative variazioni. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con possibilità di qualche nuvola in più, ma senza piogge. Gli amanti del bel tempo potranno quindi godere di giornate piacevoli e serene.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +19° perc. +19° Assenti 5.4 SE max 5.5 Scirocco 80 % 1022 hPa 5 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° Assenti 5.9 E max 5.8 Levante 79 % 1022 hPa 8 poche nuvole +20.2° perc. +20.1° Assenti 0.9 ESE max 1.7 Scirocco 69 % 1023 hPa 11 poche nuvole +21.6° perc. +21.4° Assenti 4.9 N max 5.8 Tramontana 63 % 1022 hPa 14 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 8.6 N max 9.2 Tramontana 65 % 1021 hPa 17 nubi sparse +20.7° perc. +20.8° Assenti 9.9 NE max 11.6 Grecale 74 % 1021 hPa 20 cielo coperto +20.3° perc. +20.2° Assenti 10.1 E max 11 Levante 72 % 1021 hPa 23 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 5.4 E max 5.6 Levante 72 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 17:09

