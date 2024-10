Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Trapani di Mercoledì 9 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, mentre nel corso della giornata il tempo si stabilizzerà, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 21°C e i 23°C, con una leggera brezza che accompagnerà il clima.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Trapani vedrà un inizio con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si attesterà intorno ai 21,7°C, con una temperatura percepita di 22,3°C. La velocità del vento sarà di 9,9 km/h proveniente da Sud-Sud Ovest. Con il passare delle ore, la situazione meteo evolverà verso un cielo coperto, mantenendo temperature simili e una leggera diminuzione della velocità del vento.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra 21°C e 23°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, raggiungendo il 100%. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che varieranno tra 6,4 km/h e 11,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità si manterrà elevata, intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature si stabilizzeranno attorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con una velocità che non supererà i 10 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, ma l’umidità rimarrà alta, contribuendo a una sensazione di caldo umido.

La sera porterà un ulteriore mantenimento del cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 22°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata gradevole nonostante l’umidità. La pressione atmosferica si manterrà stabile, intorno ai 1012 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trapani nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature miti. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni. Domani e dopodomani, il clima continuerà a mantenersi stabile, con possibilità di qualche schiarita, ma sempre con una predominanza di nuvole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +21.7° perc. +22.2° prob. 25 % 12.4 SO max 14 Libeccio 89 % 1014 hPa 4 cielo coperto +20.9° perc. +21.3° prob. 20 % 11.7 SO max 13.8 Libeccio 86 % 1013 hPa 7 cielo coperto +21.6° perc. +22° Assenti 6.9 OSO max 9.8 Libeccio 83 % 1014 hPa 10 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° Assenti 9.9 SO max 10.6 Libeccio 66 % 1014 hPa 13 cielo coperto +23.2° perc. +23.1° Assenti 10.7 OSO max 10.9 Libeccio 62 % 1013 hPa 16 cielo coperto +22.4° perc. +22.5° Assenti 7 SSO max 7.5 Libeccio 67 % 1012 hPa 19 cielo coperto +22° perc. +22° Assenti 7.4 SSE max 7.7 Scirocco 67 % 1012 hPa 22 cielo coperto +22.4° perc. +22.2° Assenti 9.8 SSE max 10.1 Scirocco 58 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 18:36

