Previsioni Meteo Trapani: tutti i dettagli per domani venerdì 18 ottobre

Le previsioni meteo per Trapani indicano un Venerdì 18 Ottobre caratterizzato da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che si intensificheranno nel corso della mattinata, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da sud-sud est, con raffiche che potranno raggiungere i 40 km/h.

Nella mattina, le previsioni del tempo confermeranno la presenza di piogge, con intensità variabile. Le temperature percepite si attesteranno attorno ai 23°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando l’80%. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con il cielo che apparirà grigio e opaco. I venti continueranno a soffiare da sud, mantenendo una certa freschezza nell’aria.

Nel pomeriggio, il maltempo si intensificherà ulteriormente, con piogge moderate che interesseranno l’intera area. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 21°C. La velocità del vento diminuirà, ma rimarrà comunque presente, contribuendo a un clima umido e fresco. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno superare i 2 mm.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, con una leggera diminuzione dell’intensità. L’umidità rimarrà alta, e il vento si presenterà più leggero, rendendo l’atmosfera più fresca e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per Trapani nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Sabato, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo, poiché la situazione meteorologica potrebbe variare. Domenica si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre per Lunedì si attenderà un clima più stabile e soleggiato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 18 Ottobre a Trapani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +20.7° perc. +21° 0.73 mm 20.3 SSE max 39.9 Scirocco 83 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +21.1° perc. +21.5° 0.85 mm 20.2 SSE max 36.5 Scirocco 84 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +21.8° perc. +22.2° 0.98 mm 15.9 SSE max 31.4 Scirocco 81 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +23.7° perc. +24° 0.36 mm 20.2 S max 24.7 Ostro 74 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +22.8° perc. +23.2° 0.82 mm 20.4 SSO max 25.6 Libeccio 78 % 1016 hPa 16 pioggia moderata +20.2° perc. +20.6° 2.84 mm 8.7 O max 10.7 Ponente 88 % 1016 hPa 19 pioggia leggera +20° perc. +20.3° 0.15 mm 8.9 ONO max 7.8 Maestrale 87 % 1015 hPa 22 pioggia moderata +19.5° perc. +19.8° 1.33 mm 13.5 ONO max 12.2 Maestrale 85 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:24

