Previsioni Meteo Trento: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Trento indicano una giornata caratterizzata da una predominanza di nubi, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno stabili, con valori che varieranno tra i 14°C e i 21°C nel corso della giornata. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo a Trento si presenteranno con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 56%, con un’umidità elevata che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà molto contenuta, oscillando tra i 2,2 km/h e i 2,9 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 20,9°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a toccare il 100% intorno alle 07:00, mantenendosi sopra il 90% fino a metà giornata. Anche l’umidità si manterrà alta, attorno al 74%. Il vento rimarrà debole, con velocità che non supereranno i 2,3 km/h.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con il ritorno a nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 21,8°C alle 13:00, per poi scendere gradualmente fino a 18,3°C alle 16:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 54%, mentre l’umidità si manterrà intorno all’80%. Anche in questa fase, il vento sarà debole, con intensità che non supereranno i 5 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cielo nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo l’82%. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 93%, e il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni indicano una stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Non si prevedono precipitazioni significative, e le condizioni meteo rimarranno favorevoli per attività all’aperto, sebbene con la necessità di tenere in considerazione l’umidità elevata. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero subire lievi variazioni, ma senza stravolgimenti significativi nel quadro meteorologico.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.1° perc. +14.1° Assenti 2.8 NNE max 3.3 Grecale 96 % 1029 hPa 4 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° Assenti 2.2 NNE max 3 Grecale 96 % 1029 hPa 7 cielo coperto +15.5° perc. +15.5° Assenti 2.3 NNE max 3.1 Grecale 92 % 1030 hPa 10 cielo coperto +19.8° perc. +19.9° Assenti 0.5 NO max 2.1 Maestrale 79 % 1029 hPa 13 nubi sparse +21.8° perc. +21.8° Assenti 2.7 SSO max 4.8 Libeccio 69 % 1027 hPa 16 nubi sparse +18.3° perc. +18.5° Assenti 4.8 SSO max 4.9 Libeccio 88 % 1028 hPa 19 nubi sparse +16.2° perc. +16.4° Assenti 2.5 SSO max 3.2 Libeccio 94 % 1029 hPa 22 nubi sparse +16° perc. +16.1° Assenti 2.5 SSO max 2.9 Libeccio 92 % 1029 hPa Il sole sorge alle ore 07:45 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.