Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani domenica 27 ottobre

Le condizioni meteo a Trento per la giornata di Domenica 27 Ottobre si presenteranno con un inizio piuttosto mite, caratterizzato da temperature che si manterranno sopra i 13°C durante la notte e che raggiungeranno un picco di circa 20,8°C nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo completamente coperto. Le previsioni del tempo indicano anche una leggera brezza, con velocità del vento che varieranno tra i 1,3 km/h e i 5,1 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai 13,5°C. La mattina inizierà con poche nuvole e una temperatura che salirà gradualmente, raggiungendo i 20,3°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa fino a metà mattina, ma nel pomeriggio il cielo si coprirà completamente, con una percentuale di copertura nuvolosa che arriverà al 100%. Questo cambiamento porterà a un abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 15,2°C entro le ore serali.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo coperto e una temperatura che si stabilizzerà attorno ai 19°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potrebbero raggiungere i 7,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, mantenendo il livello di umidità attorno al 95%. La sera continuerà a presentarsi con cielo coperto, con temperature che si aggireranno intorno ai 14°C.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su livelli miti, ma con un aumento della nuvolosità. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle schiarite, ma sempre con una certa variabilità. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il cielo nuvoloso potrebbe persistere per alcuni giorni.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.3° perc. +13.2° Assenti 1.4 ENE max 3.3 Grecale 95 % 1024 hPa 4 poche nuvole +12.8° perc. +12.6° Assenti 2.8 NNE max 3.5 Grecale 95 % 1023 hPa 7 poche nuvole +14.1° perc. +13.9° Assenti 2.1 NNE max 3.2 Grecale 91 % 1025 hPa 10 poche nuvole +19.2° perc. +19.2° Assenti 0.5 NNE max 1.9 Grecale 75 % 1024 hPa 13 cielo coperto +20.6° perc. +20.5° Assenti 5.1 SSO max 7.2 Libeccio 69 % 1023 hPa 16 cielo coperto +16.4° perc. +16.6° Assenti 3.7 SO max 3.8 Libeccio 93 % 1024 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +15.1° Assenti 0.6 NNE max 1.4 Grecale 96 % 1026 hPa 22 nubi sparse +13.9° perc. +13.9° Assenti 2.1 NNE max 2.7 Grecale 96 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:04

