Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Trento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 12°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con una probabilità di precipitazioni che aumenterà nel corso della mattinata.

Nel dettaglio, la mattina inizierà con pioggia leggera, che si intensificherà nel corso della giornata. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 12-13°C, mentre la velocità del vento varierà tra i 4 e i 6 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est. La pioggia sarà moderata, con accumuli che raggiungeranno i 2-3 mm entro le ore centrali della giornata. L’umidità si manterrà alta, superando il 90%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La pioggia continuerà a cadere in modo moderato, con temperature che scenderanno leggermente, toccando i 11-12°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e le precipitazioni potrebbero intensificarsi, portando a un accumulo totale di circa 10 mm entro la fine della giornata. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 10 km/h, rendendo l’atmosfera più frizzante.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 9-10°C. Le piogge diventeranno più intense, con possibilità di forti rovesci, specialmente nelle ore serali. La probabilità di precipitazioni rimarrà alta, e l’umidità si manterrà costantemente sopra il 95%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 20 km/h, rendendo la situazione meteorologica piuttosto instabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento a partire da Venerdì, quando si prevede un parziale ritorno del sole e un lieve aumento delle temperature. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché le condizioni meteo potrebbero variare. La giornata di Giovedì 3 Ottobre si presenterà quindi come una giornata da affrontare con attenzione, specialmente per chi ha programmi all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.9° prob. 8 % 5.1 NNE max 8.2 Grecale 89 % 1009 hPa 4 cielo coperto +11.8° perc. +11.3° prob. 4 % 5.1 NNE max 7.7 Grecale 88 % 1008 hPa 7 pioggia leggera +12.7° perc. +12.4° 0.27 mm 5.3 NNE max 10.4 Grecale 88 % 1008 hPa 10 pioggia moderata +12.8° perc. +12.6° 2.24 mm 4.6 N max 9.8 Tramontana 95 % 1008 hPa 13 pioggia moderata +12.4° perc. +12.2° 1.77 mm 9 N max 18.6 Tramontana 97 % 1006 hPa 16 pioggia moderata +11.7° perc. +11.5° 2.41 mm 8.5 N max 17.5 Tramontana 98 % 1006 hPa 19 forte pioggia +11° perc. +10.8° 4.25 mm 9.8 NNE max 20.7 Grecale 98 % 1006 hPa 22 pioggia moderata +9.7° perc. +8.2° 1.89 mm 10.5 NNE max 20.6 Grecale 98 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.