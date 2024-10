Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Trento indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. Con l’avanzare della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, portando a un aumento della temperatura fino a raggiungere i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 4 km/h.

Durante il pomeriggio, le condizioni di cielo coperto continueranno, con temperature che scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 18,7°C alle 15:00. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 10%. La sera porterà un parziale miglioramento, con l’apparizione di poche nuvole e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 14°C.

In sintesi, le previsioni del tempo per Lunedì a Trento evidenziano un clima mite, con un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto durante la mattina, per poi tornare a schiarirsi nella sera. Le temperature si manterranno sopra la media stagionale, rendendo la giornata piuttosto gradevole.

Guardando ai prossimi giorni, si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con temperature simili e una possibile alternanza tra cielo coperto e schiarite. Pertanto, chiunque si trovi a Trento potrà godere di un clima favorevole, ideale per attività all’aperto, soprattutto nel corso della settimana.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +14° perc. +13.9° Assenti 3.1 NNE max 3.7 Grecale 95 % 1027 hPa 5 nubi sparse +13.3° perc. +13.2° Assenti 3.1 NNE max 3.7 Grecale 94 % 1027 hPa 8 cielo coperto +16.1° perc. +16° Assenti 2 NNE max 3.5 Grecale 85 % 1027 hPa 11 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° Assenti 1 SSO max 1.6 Libeccio 75 % 1026 hPa 14 cielo coperto +19.7° perc. +19.7° prob. 2 % 2.3 SO max 3.1 Libeccio 75 % 1024 hPa 17 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 10 % 0.8 NNE max 2.3 Grecale 94 % 1026 hPa 20 poche nuvole +14.4° perc. +14.4° prob. 1 % 2.5 NNE max 3.3 Grecale 94 % 1027 hPa 23 poche nuvole +13.7° perc. +13.6° Assenti 3.3 NNE max 3.9 Grecale 94 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:03

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.