Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Trento indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni prevalentemente nuvolose, che si trasformeranno in piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 19,5°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa sarà variabile, con picchi di nuvolosità che arriveranno fino al 100% durante le ore serali. I venti saranno deboli, con velocità che non supereranno i 12,6 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e le temperature si attesteranno intorno ai 9°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 51%, con umidità elevata che si manterrà sopra il 95%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord – Nord Est.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, con un aumento della temperatura che arriverà a 11,7°C alle 07:00. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a momenti di sole e poche nuvole. Tuttavia, già dalle 09:00, la nuvolosità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 58%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 19,5°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa si stabilizzerà attorno al 20%, con condizioni favorevoli per attività all’aperto. Tuttavia, a partire dalle 17:00, si assisterà a un incremento della nuvolosità, con valori che toccheranno il 70%.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 20:00. La temperatura si manterrà costante attorno ai 14,1°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,41 mm. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 45% nelle ultime ore della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni indicano un miglioramento temporaneo martedì, con temperature che si manterranno sopra i 15°C. Tuttavia, si prevede un nuovo peggioramento per mercoledì, con un aumento della copertura nuvolosa e possibilità di piogge. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero rimanere instabili anche nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 2.9 NE max 3.5 Grecale 95 % 1016 hPa 4 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 3.1 NNE max 3.4 Grecale 95 % 1016 hPa 7 poche nuvole +11.7° perc. +11.2° Assenti 1.4 NNE max 2.6 Grecale 87 % 1017 hPa 10 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 3.5 SSO max 6.2 Libeccio 66 % 1017 hPa 13 poche nuvole +19.5° perc. +19° Assenti 6.9 SSO max 9.4 Libeccio 60 % 1015 hPa 16 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 8.1 S max 14.5 Ostro 85 % 1016 hPa 19 cielo coperto +14.1° perc. +14° prob. 25 % 3.7 S max 6.2 Ostro 96 % 1017 hPa 22 pioggia leggera +14.1° perc. +14.1° 0.13 mm 2.1 SE max 3.6 Scirocco 96 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:25 e tramonta alle ore 18:38

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.