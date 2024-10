Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Trento si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori piuttosto miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, ma nel corso delle ore si schiarirà, portando a un risveglio con cieli sereni. Le temperature notturne si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La mattina si preannuncia calda, con valori che raggiungeranno i 21,8°C intorno a mezzogiorno, e una copertura nuvolosa che rimarrà molto bassa, intorno al 2%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, ma si manterranno comunque sopra i 19°C. Il cielo continuerà a rimanere sereno, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. La probabilità di precipitazioni rimarrà molto bassa, attestandosi attorno al 10%. La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 14°C, con cieli sereni e umidità che si manterrà alta, intorno al 93%.

In sintesi, le previsioni meteo per Trento indicano una giornata di sole e temperature miti, con un clima ideale per attività all’aperto. Nei prossimi giorni, si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza significative variazioni nelle condizioni meteorologiche. La stabilità del meteo continuerà a caratterizzare la settimana, rendendo questo periodo particolarmente favorevole per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13° perc. +12.7° Assenti 3.6 NNE max 4 Grecale 92 % 1027 hPa 5 cielo sereno +12.5° perc. +12.1° Assenti 3.6 NNE max 4.2 Grecale 90 % 1027 hPa 8 cielo sereno +16.3° perc. +16° Assenti 3 NNE max 5.5 Grecale 77 % 1027 hPa 11 cielo sereno +21.2° perc. +21° Assenti 0.7 O max 2.7 Ponente 62 % 1025 hPa 14 cielo sereno +21.4° perc. +21.3° prob. 17 % 3.7 SSO max 5.4 Libeccio 64 % 1024 hPa 17 cielo sereno +15.7° perc. +15.7° prob. 18 % 1.5 SSE max 3.8 Scirocco 92 % 1025 hPa 20 cielo sereno +14.5° perc. +14.5° Assenti 1.9 NE max 3.4 Grecale 93 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.8° perc. +13.6° Assenti 3.4 NNE max 3.9 Grecale 94 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:56 e tramonta alle ore 17:01

