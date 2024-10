Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Trento indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 13,5°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Nord Est. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, garantendo un cielo limpido. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 21,6°C intorno a mezzogiorno, mentre l’umidità si manterrà su valori relativamente alti, intorno al 57%.

Nel corso del pomeriggio, il clima rimarrà stabile, con temperature che si attesteranno attorno ai 19,5°C alle ore 15:00. La velocità del vento sarà molto contenuta, con raffiche che non supereranno i 2 km/h, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole. La pressione atmosferica si manterrà su valori normali, intorno ai 1023 hPa, contribuendo a una sensazione di stabilità meteorologica.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi attorno ai 14°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 91% verso le ore notturne.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni non evidenziano cambiamenti significativi. Si prevede che il bel tempo continui, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni, specialmente con l’avvicinarsi del fine settimana.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.3° perc. +13.1° Assenti 4.2 NNE max 4.6 Grecale 93 % 1026 hPa 5 cielo sereno +12.6° perc. +12.4° Assenti 4.7 NNE max 4.9 Grecale 92 % 1026 hPa 8 cielo sereno +16.2° perc. +15.9° Assenti 4.2 NNE max 7.4 Grecale 77 % 1026 hPa 11 cielo sereno +20.9° perc. +20.6° Assenti 2.5 N max 4.6 Tramontana 59 % 1025 hPa 14 cielo sereno +21.2° perc. +20.9° Assenti 1.8 OSO max 2.4 Libeccio 61 % 1023 hPa 17 cielo sereno +15.4° perc. +15.3° Assenti 0.9 ENE max 3.4 Grecale 87 % 1025 hPa 20 cielo sereno +14.4° perc. +14.2° Assenti 2.7 NNE max 3.9 Grecale 90 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.5° perc. +13.3° Assenti 3.2 NNE max 3.9 Grecale 91 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:57 e tramonta alle ore 17:00

