Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Trento indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno poche nuvole, mentre nella mattina il cielo presenterà nubi sparse. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa aumenterà, portando a un pomeriggio con cielo coperto. Le temperature varieranno da un minimo di 10,1°C a un massimo di 18,1°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 10,5°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 15%, con un’umidità elevata che si attesterà intorno all’89%. La velocità del vento sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,2 km/h.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 12,4°C alle 07:00 e raggiungeranno i 18,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 75%, mentre l’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra il 60%. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’aria fresca e gradevole.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,9°C alle 15:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 99%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 2%. L’umidità aumenterà, portandosi fino al 94% verso le 17:00.

La sera si presenterà con un cielo ancora coperto, con temperature che scenderanno fino a 11,1°C entro le 23:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 92%, e l’umidità continuerà a mantenersi elevata, superando il 95%. Anche in questo frangente, le condizioni di vento rimarranno deboli, con velocità che non supereranno i 3,9 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani, si prevede un leggero miglioramento, con possibilità di schiarite, mentre dopodomani le temperature potrebbero subire un ulteriore abbassamento. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere conto di queste condizioni, pianificando le loro uscite in base alle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Trento

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +10.2° perc. +9.6° Assenti 2.6 N max 3.3 Tramontana 89 % 1020 hPa 4 nubi sparse +10.1° perc. +9.4° Assenti 2.5 NNO max 2.9 Maestrale 89 % 1020 hPa 7 nubi sparse +12.4° perc. +11.8° Assenti 1.1 N max 2.7 Tramontana 82 % 1020 hPa 10 nubi sparse +17.3° perc. +16.8° Assenti 2.6 SSO max 5.5 Libeccio 65 % 1019 hPa 13 cielo coperto +18° perc. +17.6° Assenti 6.5 SSO max 9.1 Libeccio 65 % 1017 hPa 16 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 2 % 4.6 SSO max 6.5 Libeccio 88 % 1017 hPa 19 nubi sparse +12.2° perc. +12° Assenti 3.1 SSO max 3.7 Libeccio 95 % 1019 hPa 22 cielo coperto +11.7° perc. +11.4° Assenti 0.4 O max 1.7 Ponente 96 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 18:29

