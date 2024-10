Previsioni Meteo Trento: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Trento indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,3°C e i 19,3°C durante il giorno. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo valori intorno al 96%.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si evolverà in un cielo coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,3°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La mattina continuerà a mantenere un cielo coperto, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. L’umidità rimarrà alta, attorno al 78%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con un cielo sempre coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 18,9°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, ma non si escludono brevi momenti di pioggia leggera. La velocità del vento sarà moderata, ma non ci saranno raffiche significative.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere che inizieranno intorno alle 21:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi sui 15,1°C. Le precipitazioni si presenteranno con intensità variabile, ma non si prevedono accumuli significativi. L’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo valori intorno al 94%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trento nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature miti. Sabato e Domenica si prevede un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno stabili su valori autunnali. Gli amanti della pioggia potrebbero apprezzare la situazione attuale, mentre chi cerca il sole dovrà attendere giorni migliori.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.6° Assenti 1.2 NNE max 1.7 Grecale 96 % 1026 hPa 4 cielo coperto +14.2° perc. +14.2° Assenti 1.7 NNE max 1.9 Grecale 96 % 1025 hPa 7 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 1.1 ENE max 2.2 Grecale 93 % 1025 hPa 10 cielo coperto +18.2° perc. +18.2° Assenti 1.2 SSO max 2.8 Libeccio 82 % 1024 hPa 13 cielo coperto +19.3° perc. +19.2° prob. 12 % 3.6 SSO max 4.6 Libeccio 75 % 1022 hPa 16 cielo coperto +16.5° perc. +16.5° prob. 4 % 3.4 SE max 3.7 Scirocco 89 % 1022 hPa 19 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° prob. 4 % 2.5 ESE max 3.4 Scirocco 93 % 1023 hPa 22 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.11 mm 4.1 ENE max 5.3 Grecale 93 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 17:07

