Previsioni Meteo Trentola Ducenta: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La situazione non subirà significative variazioni fino al mattino, quando si registreranno condizioni simili.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno tra i 19°C e i 23°C. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità si manterrà attorno al 77%, creando una sensazione di calore moderato. A partire dalle ore 13:00, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e temperature che raggiungeranno i 23°C.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a migliorare, con nubi sparse e temperature che scenderanno leggermente fino a 21°C. La brezza leggera proveniente da sud-ovest contribuirà a rendere l’atmosfera più gradevole. L’umidità si manterrà attorno al 54%, favorendo una sensazione di freschezza.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. La diminuzione della copertura nuvolosa permetterà di godere di un cielo limpido, ideale per una passeggiata all’aperto. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 27 Ottobre a Trentola Ducenta suggeriscono una giornata che inizierà con nuvole e temperature miti, ma che si trasformerà in un pomeriggio piacevole e sereno. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, rendendo il clima sempre più gradevole.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 2.7 ENE max 5.3 Grecale 77 % 1022 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 1.7 SE max 5.7 Scirocco 77 % 1021 hPa 6 cielo coperto +19° perc. +19° Assenti 2.3 ENE max 5.1 Grecale 77 % 1022 hPa 9 cielo coperto +21.5° perc. +21.4° Assenti 5.3 S max 8.5 Ostro 64 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23° perc. +22.8° Assenti 7.5 SSO max 7.5 Libeccio 54 % 1023 hPa 15 nubi sparse +22.2° perc. +22° Assenti 8.3 SO max 7.8 Libeccio 56 % 1023 hPa 18 poche nuvole +20.3° perc. +20° Assenti 1.8 NO max 4.8 Maestrale 64 % 1024 hPa 21 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 3.7 N max 4.9 Tramontana 69 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:31 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.