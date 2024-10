Previsioni Meteo Trentola Ducenta: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 7 Ottobre a Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo sereno, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento, con l’arrivo di schiarite. Nel pomeriggio, il clima sarà più stabile e soleggiato, mentre la sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature oscilleranno tra i 19°C e i 23°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Trentola Ducenta avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 19°C. La copertura nuvolosa sarà attorno al 73%, con una leggera brezza proveniente da Ovest-Sud Ovest. Con il passare delle ore, il cielo diventerà sempre più coperto, raggiungendo una copertura del 93% alle 01:00 e mantenendosi su valori simili fino alle 04:00, quando la temperatura scenderà leggermente a 18,6°C.

Nella mattina, a partire dalle 06:00, si prevede un miglioramento con nubi sparse e temperature che saliranno fino a 20,6°C entro le 08:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 44% alle 09:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 23°C intorno a mezzogiorno, con un’ottima visibilità e una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa minima, che scenderà fino al 2% alle 14:00. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 22°C e 23°C, con una leggera brezza che non supererà i 10 km/h. Questo clima favorevole permetterà di godere di attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, a partire dalle 18:00, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà coperto e la temperatura che scenderà a 20,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100% entro le 19:00, mantenendosi tale fino a notte fonda. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19°C e l’umidità aumenterà, portando a un clima più fresco.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con un’alternanza di sole e nuvole. Martedì e mercoledì si prevede un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, ma le temperature rimarranno miti. Gli amanti del sole potranno approfittare delle ore diurne per godere di un clima piacevole, mentre le serate potrebbero risultare più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19° perc. +18.6° Assenti 2.1 OSO max 6.7 Libeccio 63 % 1016 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.4° Assenti 2.3 ONO max 6.3 Maestrale 65 % 1015 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.3° Assenti 1.8 NNE max 2.6 Grecale 66 % 1016 hPa 9 nubi sparse +21.5° perc. +21.2° Assenti 5 SO max 6.2 Libeccio 55 % 1018 hPa 12 nubi sparse +23° perc. +22.7° Assenti 10.7 SO max 9.6 Libeccio 48 % 1017 hPa 15 cielo sereno +22.6° perc. +22.2° Assenti 8.3 SO max 7 Libeccio 48 % 1017 hPa 18 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° Assenti 3.6 O max 5.4 Ponente 55 % 1018 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +19.7° Assenti 3.2 NNE max 4.1 Grecale 59 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:09 e tramonta alle ore 18:30

