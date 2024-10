Previsioni Meteo Trentola Ducenta: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre, Trentola Ducenta si troverà ad affrontare una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio piuttosto nuvoloso e la possibilità di piogge nel pomeriggio e nella sera. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori relativamente miti, con picchi che raggiungeranno i 24,9°C durante le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa sarà predominante, specialmente nelle ore serali, quando si registreranno anche precipitazioni significative.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,7 km/h e i 4 km/h, proveniente principalmente da est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 74%, e la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1017 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i 24,2°C entro le ore 10:00. Il vento continuerà a soffiare da sud-est, con intensità che potrà arrivare fino a 12 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 51%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà nuovamente. Le nubi sparse si faranno più dense e si prevede l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 16:00, con una temperatura che scenderà a 23,4°C. La velocità del vento si intensificherà, raggiungendo i 26,1 km/h. La probabilità di precipitazioni aumenterà, con un’eventualità di 10%.

La sera porterà con sé condizioni più avverse. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’arrivo di forti piogge a partire dalle 20:00, con accumuli che potranno superare i 4 mm. Le temperature scenderanno ulteriormente, attestandosi intorno ai 18,8°C. La velocità del vento potrà raggiungere i 41,1 km/h, con raffiche che potrebbero risultare intense. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, e la pressione atmosferica inizierà a scendere.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta indicano una giornata di transizione, con un inizio relativamente tranquillo che si trasformerà in condizioni più instabili nel pomeriggio e nella sera. Nei giorni successivi, si prevede un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 2.7 ENE max 4.9 Grecale 74 % 1017 hPa 3 cielo coperto +19.5° perc. +19.5° Assenti 2.8 ESE max 4.6 Scirocco 76 % 1016 hPa 6 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° Assenti 5.2 E max 6.7 Levante 76 % 1016 hPa 9 nubi sparse +23.2° perc. +23° Assenti 8.6 SSE max 13.2 Scirocco 57 % 1016 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +24.7° Assenti 20.3 S max 26.6 Ostro 53 % 1015 hPa 15 nubi sparse +24.2° perc. +24.2° prob. 2 % 20.6 SSE max 27.6 Scirocco 58 % 1012 hPa 18 nubi sparse +22.7° perc. +22.7° prob. 15 % 13.8 SSE max 25.7 Scirocco 65 % 1011 hPa 21 pioggia moderata +18.3° perc. +18.3° 3.89 mm 14.4 SO max 32.3 Libeccio 82 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:10 e tramonta alle ore 18:29

