Previsioni Meteo Trentola Ducenta: il bollettino per domani mercoledì 30 ottobre

Nella giornata di Mercoledì 30 Ottobre, Trentola Ducenta si troverà a vivere condizioni di meteo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse, mentre nelle ore successive si assisterà a un netto miglioramento, con un cielo completamente sereno che accompagnerà la giornata. Le temperature, che si attesteranno tra i 18°C e i 23°C, garantiranno un clima mite e piacevole, ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una temperatura di +18,7°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, e il vento soffierà da Nord-Nord Est a una velocità di 4,5 km/h. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più sereno, raggiungendo il picco di chiarezza intorno alle prime ore del mattino. Infatti, alle 01:00, il cielo sarà completamente sereno, con una temperatura che scenderà leggermente a +18,5°C.

La mattina si preannuncia calda e soleggiata, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di +21,1°C, mentre alle 12:00 si raggiungerà il valore massimo di +23,8°C. Durante queste ore, il vento sarà debole, con velocità comprese tra 3,7 km/h e 7,2 km/h, rendendo l’atmosfera particolarmente gradevole. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 46% e il 56%.

Nel pomeriggio, il clima rimarrà stabile e sereno, con temperature che inizieranno a scendere leggermente. Alle 15:00, la temperatura sarà di +22,6°C, mentre alle 17:00 scenderà a +20,3°C. Anche in questo intervallo orario, il vento continuerà a soffiare da Ovest a una velocità di circa 9,9 km/h, mantenendo un’atmosfera fresca e piacevole.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che si attesteranno intorno ai 19°C. Alle 20:00, la temperatura sarà di +19,6°C, e il vento continuerà a essere leggero, con velocità di circa 6,3 km/h. L’umidità si manterrà su valori intorno al 65%, garantendo un clima confortevole fino a tarda notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta indicano una giornata di Mercoledì 30 Ottobre caratterizzata da un clima sereno e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima favorevole e di cieli limpidi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.2° Assenti 5.3 NE max 5.8 Grecale 68 % 1023 hPa 4 cielo sereno +17.8° perc. +17.4° Assenti 4.8 NNE max 5 Grecale 69 % 1023 hPa 7 cielo sereno +18.6° perc. +18.2° Assenti 5.1 NE max 5.9 Grecale 66 % 1023 hPa 10 cielo sereno +22.4° perc. +22° Assenti 3.7 NE max 5.3 Grecale 51 % 1023 hPa 13 cielo sereno +23.8° perc. +23.4° Assenti 7.2 O max 5.9 Ponente 46 % 1021 hPa 16 cielo sereno +21° perc. +20.8° Assenti 12.4 O max 14.3 Ponente 61 % 1021 hPa 19 cielo sereno +19.8° perc. +19.5° Assenti 5.5 NNE max 6.5 Grecale 66 % 1021 hPa 22 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 5.9 NE max 8.1 Grecale 61 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:58

