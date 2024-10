Previsioni Meteo Trentola Ducenta: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 23°C nelle ore centrali, mentre la copertura nuvolosa sarà costante, raggiungendo il 100% nella maggior parte delle ore. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 19,4°C. La mattina seguirà con un cielo coperto, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 22,6°C entro le ore 10:00. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’81%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto e la temperatura scenderà leggermente, stabilizzandosi intorno ai 21°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con una velocità del vento che varierà tra i 5 e i 8 km/h. L’umidità continuerà a oscillare intorno al 70%, creando una sensazione di freschezza.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà coperto e le condizioni di umidità si manterranno elevate, intorno al 75%. Non si prevedono variazioni significative nelle condizioni del vento, che continuerà a soffiare leggermente.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trentola Ducenta nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti drastici. Si prevede una continuazione di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.4° perc. +19.5° Assenti 3.6 NNE max 4.1 Grecale 81 % 1023 hPa 3 nubi sparse +18.9° perc. +19° Assenti 1.8 NE max 1.9 Grecale 81 % 1022 hPa 6 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 4 NE max 4.4 Grecale 80 % 1023 hPa 9 cielo coperto +21.6° perc. +21.6° Assenti 1.9 ENE max 3.1 Grecale 67 % 1023 hPa 12 cielo coperto +23.3° perc. +23.3° Assenti 5.7 SO max 4.6 Libeccio 61 % 1022 hPa 15 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 8.6 OSO max 7.2 Libeccio 64 % 1021 hPa 18 cielo coperto +20.9° perc. +20.9° prob. 4 % 3.3 OSO max 5.4 Libeccio 72 % 1022 hPa 21 cielo coperto +20.1° perc. +20.1° Assenti 0.6 N max 3.6 Tramontana 75 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 17:03

