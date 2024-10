Previsioni Meteo Trentola Ducenta: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 28 Ottobre, Trentola Ducenta si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo presenterà poche nuvole, mentre nel corso della mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature, che inizieranno attorno ai 18°C, subiranno un lieve incremento, raggiungendo i 23,9°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 12,6 km/h.

Durante la notte, le condizioni meteo a Trentola Ducenta si presenteranno con poche nuvole e una temperatura di circa 18°C. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est garantirà un clima gradevole, senza precipitazioni previste.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà progressivamente. Alle 09:00, si registrerà una temperatura di 21,1°C e un’umidità del 53%. La copertura nuvolosa aumenterà, raggiungendo il 75% entro le 12:00. La ventilazione rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 3,4 km/h e i 6,9 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo diventerà sempre più coperto, con una massima di 23,9°C alle 13:00. La copertura nuvolosa raggiungerà il 94% alle 15:00, e le temperature inizieranno a scendere leggermente. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1022 hPa. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo il clima asciutto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura che si aggirerà attorno al 56%. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 61%.

In conclusione, le previsioni meteo per Trentola Ducenta indicano una giornata caratterizzata da nuvolosità crescente e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con possibili variazioni nella copertura nuvolosa e nelle temperature. Gli amanti del clima temperato troveranno queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca il sole potrebbe rimanere deluso. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Trentola Ducenta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +17.7° perc. +17.4° Assenti 5.7 NNE max 6.2 Grecale 74 % 1024 hPa 4 nubi sparse +17° perc. +16.6° Assenti 5.9 NNE max 6.6 Grecale 69 % 1024 hPa 7 nubi sparse +18° perc. +17.5° Assenti 6.9 NE max 9.1 Grecale 62 % 1025 hPa 10 nubi sparse +22.4° perc. +22° Assenti 3.4 NE max 6.6 Grecale 51 % 1025 hPa 13 nubi sparse +23.9° perc. +23.5° Assenti 3.5 O max 5.4 Ponente 47 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21.2° perc. +20.8° Assenti 10.9 O max 12.6 Ponente 56 % 1023 hPa 19 nubi sparse +20.2° perc. +19.8° Assenti 4.2 NO max 5 Maestrale 59 % 1023 hPa 22 nubi sparse +19.4° perc. +19° Assenti 4.3 N max 4.6 Tramontana 62 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:33 e tramonta alle ore 17:00

