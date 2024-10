Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature oscilleranno tra i 12,4°C e i 16,9°C, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata. Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili, con un incremento delle temperature, mentre la sera porterà un parziale miglioramento, con schiarite che si faranno notare.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà inizialmente caratterizzato da nubi sparse con una temperatura di +13,6°C. La copertura nuvolosa si intensificherà, raggiungendo il 92% di nuvolosità alle 01:00, con una temperatura che scenderà a +13,3°C. Durante le ore successive, la temperatura continuerà a diminuire leggermente, mantenendosi intorno ai +13°C e con una copertura nuvolosa che varierà tra il 51% e il 69%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà completamente coperto. Alle 07:00, la temperatura salirà a +14°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i +16,1°C entro le 12:00. Durante questa fase della giornata, la velocità del vento sarà moderata, variando tra 2,4 km/h e 6 km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano che il cielo rimarrà coperto, con temperature che toccheranno il picco di +17°C alle 15:00. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 95-98%, ma non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di umidità saranno elevate, oscillando tra il 76% e l’86%.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con il cielo che si schiarirà e passerà a nubi sparse. Alle 19:00, la temperatura scenderà a +14°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 92%. Le temperature continueranno a scendere, raggiungendo i +13,4°C entro le 23:00.

In conclusione, le previsioni meteo per Treviglio nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori moderati e una predominanza di cielo nuvoloso. Si prevede che nei giorni successivi ci saranno ulteriori schiarite, ma le temperature non subiranno variazioni significative. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non offriranno molte opportunità di bel tempo nei prossimi giorni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.6° perc. +13.3° Assenti 5.7 NNE max 5.6 Grecale 88 % 1020 hPa 3 nubi sparse +13° perc. +12.5° Assenti 3 NE max 3 Grecale 84 % 1019 hPa 6 nubi sparse +13.2° perc. +12.7° Assenti 6 ENE max 6.7 Grecale 82 % 1019 hPa 9 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° Assenti 2.4 ENE max 3.3 Grecale 79 % 1021 hPa 12 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° Assenti 2.4 SSO max 2.4 Libeccio 77 % 1020 hPa 15 cielo coperto +17° perc. +16.7° Assenti 5 SO max 6.3 Libeccio 78 % 1018 hPa 18 nubi sparse +14.2° perc. +14.1° Assenti 2.8 SO max 3.6 Libeccio 91 % 1019 hPa 21 cielo sereno +13.6° perc. +13.4° Assenti 1.6 NO max 2 Maestrale 93 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:40 e tramonta alle ore 18:32

