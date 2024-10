Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse al mattino, con un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,8°C durante la notte e un massimo di circa +19,2°C nel primo pomeriggio. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7,1 km/h. L’umidità si attesterà su valori elevati, raggiungendo punte del 94% in serata.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche si presenteranno con nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai +14,8°C. La copertura nuvolosa sarà del 72%, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, e non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo continuerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che saliranno fino a +19,2°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 80% nel pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con una brezza leggera che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai +18,4°C, con un ulteriore incremento della copertura nuvolosa. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 79%, e non si prevedono precipitazioni. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con intensità che non supererà i 7,1 km/h.

La sera porterà un cambiamento significativo, con il cielo che si coprirà completamente. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +16,4°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 94%, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’86%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, poiché l’aumento della copertura nuvolosa potrebbe preludere a cambiamenti nel tempo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

0 nubi sparse +14.8° perc. +14.7° Assenti 4.2 NE max 4.2 Grecale 90 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.2° perc. +14° Assenti 3 NE max 3.1 Grecale 91 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° Assenti 5 NNE max 5 Grecale 91 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.7° perc. +17.6° Assenti 2.6 E max 4.1 Levante 78 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 5.8 SSE max 5.8 Scirocco 74 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +18.3° Assenti 5.5 SSE max 7.1 Scirocco 79 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16° perc. +16° Assenti 3.2 NE max 3.3 Grecale 87 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 3.3 NNE max 3.2 Grecale 85 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:50 e tramonta alle ore 18:21

