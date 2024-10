Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani venerdì 25 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 25 Ottobre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge che si intensificheranno nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +14,3°C e +17°C, mentre l’umidità si attesterà intorno al 90%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 10,7 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con una temperatura che si manterrà attorno ai +14,6°C. L’umidità sarà alta, intorno al 93%, e non si prevedono precipitazioni significative. La brezza leggera proveniente da est accompagnerà le ore notturne.

La mattina continuerà a mostrare un cielo coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i +15,6°C intorno a mezzogiorno. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità si manterrà elevata, intorno all’87%. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 7,8 km/h.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle 16:00. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai +15,5°C. La probabilità di pioggia aumenterà, raggiungendo il 27% alle 15:00 e superando il 90% nelle ore successive. L’umidità continuerà a crescere, raggiungendo il 94%.

La sera porterà con sé piogge moderate, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai +14,8°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potrebbero superare i 1,3 mm. L’umidità si manterrà molto alta, intorno al 96%, e il vento sarà leggero, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni instabili, con possibilità di piogge anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteo, in particolare per chi prevede di uscire. La tendenza generale suggerisce un clima umido e fresco, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Treviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.6° perc. +14.5° prob. 10 % 5.4 ENE max 11.2 Grecale 93 % 1025 hPa 3 cielo coperto +14.5° perc. +14.5° prob. 6 % 6.6 E max 13.3 Levante 93 % 1024 hPa 6 cielo coperto +14.3° perc. +14.1° prob. 6 % 7 E max 15.1 Levante 92 % 1024 hPa 9 cielo coperto +15.1° perc. +15° prob. 5 % 6.3 E max 15.8 Levante 90 % 1024 hPa 12 cielo coperto +16.3° perc. +16.1° prob. 10 % 7.8 E max 13.1 Levante 83 % 1023 hPa 15 cielo coperto +16° perc. +15.9° prob. 27 % 3.6 ESE max 4.6 Scirocco 87 % 1022 hPa 18 pioggia moderata +14.8° perc. +14.8° 1.31 mm 4 E max 6.2 Levante 94 % 1022 hPa 21 pioggia leggera +14.8° perc. +14.8° 0.23 mm 4.1 NO max 4.3 Maestrale 96 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 17:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.