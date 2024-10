Previsioni Meteo Treviglio: tutti i dettagli per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una graduale attenuazione della nuvolosità nel corso del pomeriggio e della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,2°C della notte e i 19°C durante il pomeriggio. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, ma si trasformerà in un cielo coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà bassa, con direzione prevalentemente da Ovest.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che varieranno da 13,7°C a 18,5°C. L’umidità sarà elevata, intorno al 73%, e il vento continuerà a soffiare leggermente. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, ci sarà una lieve attenuazione della nuvolosità, con la presenza di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 19°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno al 70%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con una leggera brezza.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con un cielo che si presenterà con poche nuvole. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, e l’umidità rimarrà alta, ma non ci saranno segnali di pioggia. La velocità del vento sarà molto bassa, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Treviglio mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e una nuvolosità che tenderà a ridursi. Martedì e Mercoledì si prevede un miglioramento ulteriore, con cieli sereni e temperature che potrebbero superare i 20°C. Sarà quindi opportuno approfittare di queste condizioni favorevoli per attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.1° perc. +14° Assenti 4.6 ONO max 5.1 Maestrale 94 % 1026 hPa 4 cielo coperto +13.8° perc. +13.6° Assenti 4 ONO max 4.5 Maestrale 93 % 1026 hPa 7 cielo coperto +14.4° perc. +14.3° Assenti 3.2 ONO max 3.6 Maestrale 90 % 1027 hPa 10 cielo coperto +17.7° perc. +17.5° Assenti 3.7 OSO max 3.5 Libeccio 77 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 4 OSO max 3.7 Libeccio 70 % 1025 hPa 16 nubi sparse +17° perc. +16.9° Assenti 4.7 SO max 4.9 Libeccio 81 % 1024 hPa 19 poche nuvole +15.5° perc. +15.4° Assenti 2.9 NNO max 2.8 Maestrale 87 % 1025 hPa 22 poche nuvole +14.8° perc. +14.6° Assenti 2.8 NNE max 2.9 Grecale 88 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:00 e tramonta alle ore 17:10

