Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a Treviso indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa persistente. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a manifestarsi anche nelle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore notturne. La velocità del vento sarà moderata, proveniente principalmente da est-nord-est.

Nella mattina, le condizioni non subiranno significativi cambiamenti. La pioggia leggera continuerà a cadere, accompagnata da un cielo completamente coperto. Le temperature si attesteranno tra i 15°C e i 16°C, con un’umidità elevata che si manterrà sopra il 90%. La velocità del vento varierà tra i 8 km/h e i 11 km/h, mantenendo una brezza leggera. Le probabilità di precipitazioni si ridurranno leggermente, ma rimarranno comunque elevate.

Nel pomeriggio, il meteo non mostrerà miglioramenti sostanziali. Il cielo rimarrà coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16°C. Le condizioni di umidità continueranno a essere elevate, e il vento si intensificherà leggermente, raggiungendo punte di 19 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma la possibilità di pioggia leggera non sarà del tutto esclusa.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge più consistenti. Le temperature scenderanno nuovamente, mantenendosi attorno ai 15°C. Le precipitazioni aumenteranno in intensità, con accumuli che potrebbero raggiungere i 2 mm. Il vento si farà più forte, con raffiche che potranno superare i 25 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà totale, contribuendo a un’atmosfera piuttosto grigia e umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso nei prossimi giorni evidenziano una tendenza a mantenere condizioni di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori freschi. Venerdì e Sabato potrebbero presentarsi con situazioni simili, quindi è consigliabile prepararsi a un clima variabile e a portare con sé un ombrello. La situazione meteorologica potrebbe migliorare solo a partire da Domenica, quando si prevede un parziale miglioramento delle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

Temperature (C°)
Precipitazioni
Vento (km/h)
Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.3° perc. +15.4° prob. 44 % 8.8 NE max 15 Grecale 96 % 1021 hPa 5 cielo coperto +15.1° perc. +15.2° prob. 26 % 8.2 NE max 13 Grecale 95 % 1021 hPa 8 cielo coperto +15.3° perc. +15.3° prob. 27 % 10.2 NE max 17.2 Grecale 93 % 1022 hPa 11 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 21 % 11.4 NE max 16.2 Grecale 88 % 1022 hPa 14 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 9.8 ENE max 17 Grecale 88 % 1020 hPa 17 cielo coperto +16° perc. +16° Assenti 10.8 NE max 19.7 Grecale 90 % 1020 hPa 20 pioggia leggera +16.3° perc. +16.4° 0.19 mm 12 NE max 23.2 Grecale 90 % 1020 hPa 23 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.89 mm 14.8 NE max 26.6 Grecale 95 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 18:16

