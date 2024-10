Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Treviso si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse che si trasformeranno in un cielo coperto nel corso della mattinata. Le temperature oscilleranno tra i 13,0°C e i 20,3°C, mentre l’umidità si manterrà piuttosto alta, superando l’80%. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 7 km/h.

Nel dettaglio, la notte inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 13,6°C. Con il passare delle ore, il cielo si presenterà sempre più coperto, raggiungendo il picco di copertura al mattino. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13°C, con un’umidità che si attesterà attorno al 91%. La mattina vedrà un incremento della temperatura fino a 20,3°C verso mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa rimarrà elevata, intorno al 62%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a mostrare un cielo coperto, con temperature che scenderanno leggermente fino a 19,9°C alle 15:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 67%, e il vento si presenterà debole, con velocità che non supereranno i 4,7 km/h. Le precipitazioni non sono previste, mantenendo così una giornata asciutta.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 15,3°C. Il cielo rimarrà coperto e l’umidità continuerà a crescere, raggiungendo valori superiori all’80%. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso indicano una giornata nuvolosa, con temperature moderate e un’alta umidità. Nei prossimi giorni, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile ritorno di schiarite e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 4.6 N max 4.9 Tramontana 91 % 1020 hPa 5 cielo coperto +13° perc. +12.7° Assenti 4.8 N max 4.9 Tramontana 89 % 1020 hPa 8 cielo coperto +16.1° perc. +15.7° Assenti 3.4 NO max 4 Maestrale 75 % 1021 hPa 11 nubi sparse +19.7° perc. +19.4° Assenti 2.5 SSO max 1.8 Libeccio 64 % 1021 hPa 14 cielo coperto +20.3° perc. +20° Assenti 4.7 SO max 3.9 Libeccio 62 % 1020 hPa 17 cielo coperto +17° perc. +16.8° Assenti 2.5 SO max 3.9 Libeccio 77 % 1020 hPa 20 cielo coperto +16° perc. +15.8° Assenti 4.8 N max 4.9 Tramontana 82 % 1021 hPa 23 cielo coperto +15.3° perc. +15.1° Assenti 7 NNE max 7.3 Grecale 85 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:20

