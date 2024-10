Previsioni Meteo Treviso: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Treviso indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno condizioni di cielo sereno e poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a +12,5°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 89% entro le ore centrali della giornata. Le temperature massime toccheranno i +18,8°C intorno a mezzogiorno, mentre nel pomeriggio si stabilizzeranno attorno ai +16,8°C.

Durante il pomeriggio, la situazione meteorologica non subirà significative variazioni, mantenendo un cielo coperto e temperature in lieve calo. La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai +14°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

La notte si presenterà con cielo coperto e temperature che si manterranno stabili, intorno ai +14,5°C. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 74% e l’80% durante tutta la giornata, il che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviso nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori simili a quelli di Sabato. Pertanto, è consigliabile prepararsi a una settimana caratterizzata da un clima fresco e umido, tipico della stagione autunnale.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Treviso

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +13.1° perc. +12.5° Assenti 7 NNE max 8 Grecale 78 % 1017 hPa 4 nubi sparse +12.5° perc. +11.8° prob. 1 % 4.5 N max 5.8 Tramontana 76 % 1018 hPa 7 cielo coperto +14° perc. +13.4° Assenti 5.9 NE max 9.1 Grecale 74 % 1019 hPa 10 nubi sparse +17.5° perc. +16.9° Assenti 6.9 ENE max 7.7 Grecale 60 % 1019 hPa 13 cielo coperto +18.8° perc. +18.2° prob. 3 % 2.8 SSE max 2.3 Scirocco 56 % 1018 hPa 16 cielo coperto +16.8° perc. +16.3° prob. 12 % 3.9 S max 4.2 Ostro 69 % 1017 hPa 19 cielo coperto +15° perc. +14.6° Assenti 1.5 SSO max 2.8 Libeccio 76 % 1018 hPa 22 cielo coperto +14.5° perc. +14.1° Assenti 2.7 NNO max 3.9 Maestrale 80 % 1018 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:25

