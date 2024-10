Previsioni Meteo Treviso: tutti i dettagli per la prossima settimana 28 – 31 Ottobre

MeteoWeb

Lunedì 28 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100% e temperature intorno ai 16,6°C. Il vento sarà leggero, tra 5,2 km/h e 6 km/h, proveniente da Nord e Nord-Est. L’umidità alta si attesterà attorno all’89%. Martedì 29 Ottobre, la notte presenterà nuvole al 100% e temperature di circa 16,1°C. Durante la mattina, il cielo passerà a nubi sparse, con temperature fino a 21,1°C. Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà sereno con copertura nuvolosa del 7% e temperature attorno ai 15,8°C. Giovedì 31 Ottobre, il cielo rimarrà sereno, con temperature che raggiungeranno un massimo di 19,1°C. Non si prevedono precipitazioni significative nei prossimi giorni.

Lunedì 28 Ottobre

Durante la notte di Lunedì 28 Ottobre, si prevederà un cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,6°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 5,2 km/h e 6 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord-Est. L’umidità si manterrà alta, attorno all’89%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere coperto con temperature che varieranno da 15,4°C a 20,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, con valori tra il 97% e il 99%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 6,3 km/h e direzione prevalentemente da Nord. L’umidità si manterrà attorno all’71% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche non subiranno significative variazioni, con cielo coperto e temperature che raggiungeranno un massimo di 20,3°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100% e la velocità del vento si attesterà tra 4,4 km/h e 6,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo l’82%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere coperto con temperature in calo fino a 16,2°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra 2,2 km/h e 3,6 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’88%, con una pressione atmosferica stabile a 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Martedì 29 Ottobre

Nella notte di Martedì 29 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno attorno ai 16,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 3,1 km/h e 4,1 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’88%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, con valori che non supereranno il 13%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle 09:00, quando si passerà a nubi sparse. Le temperature varieranno da 15,3°C a 21,1°C. La copertura nuvolosa scenderà al 75%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 3,3 km/h e direzione prevalentemente da Nord. L’umidità si manterrà attorno all’64% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cielo che passerà a poche nuvole e temperature che raggiungeranno un massimo di 21°C. La copertura nuvolosa scenderà al 12% e la velocità del vento si attesterà tra 2,4 km/h e 4,1 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 65%.

Nella sera, il cielo sarà prevalentemente sereno con temperature in calo fino a 16,1°C. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra 4,1 km/h e 5,5 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’82%, con una pressione atmosferica stabile a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 30 Ottobre

Durante la notte di Mercoledì 30 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 7%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,5 km/h e 5,6 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’83%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno con temperature che varieranno da 15,4°C a 20,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra il 5% e il 6%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 5,7 km/h e direzione prevalentemente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 62% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno un massimo di 20,8°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 8% e la velocità del vento si attesterà tra 2,1 km/h e 3,9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 68%.

Infine, nella sera, il cielo continuerà a essere sereno con temperature in calo fino a 15,4°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi tra 2,8 km/h e 4,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’81%, con una pressione atmosferica stabile a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Giovedì 31 Ottobre

Nella notte di Giovedì 31 Ottobre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 1%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 4,4 km/h e 5,6 km/h, proveniente principalmente da Nord. L’umidità si manterrà alta, attorno all’84%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non si registreranno precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che varieranno da 14,7°C a 19,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori tra il 1% e il 5%. La velocità del vento sarà moderata, con punte di 6,2 km/h e direzione prevalentemente da Nord. L’umidità si manterrà attorno al 64% e non si prevedono piogge.

Nel pomeriggio, si assisterà a un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con cielo sereno e temperature che raggiungeranno un massimo di 19,1°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 1% e la velocità del vento si attesterà tra 0,3 km/h e 2,3 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 64%.

Nella sera, il cielo sarà ancora sereno con temperature in calo fino a 15,4°C. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra 2,8 km/h e 4,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno all’83%, con una pressione atmosferica stabile a 1024 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima prevalentemente sereno e temperature gradevoli, specialmente nel pomeriggio. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non si prevedono precipitazioni significative. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per attività all’aperto.

