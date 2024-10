Previsioni Meteo Trezzano sul Naviglio: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Trezzano sul Naviglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo persistente. Durante la notte, la città sarà avvolta da un cielo coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 15°C. La pioggia leggera inizierà a cadere già dalle prime ore, con una probabilità di precipitazioni che raggiungerà il 60%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da est, con raffiche che potranno superare i 27 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a interessare il territorio. Le temperature si manterranno fresche, oscillando tra i 12°C e i 13°C. La copertura nuvolosa sarà totale, e l’umidità si attesterà attorno al 93%. Anche la velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 38 km/h. Le precipitazioni si presenteranno sotto forma di pioviggine, con accumuli che potranno arrivare fino a 3.7 mm entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, il maltempo persisterà, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature percepite si manterranno attorno ai 12°C, mentre l’umidità rimarrà elevata. La velocità del vento potrebbe diminuire leggermente, ma le raffiche continueranno a essere significative, contribuendo a un clima fresco e umido. Le previsioni del tempo indicano accumuli di pioggia che si attesteranno intorno ai 2 mm.

La sera non porterà miglioramenti, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 12°C. L’umidità rimarrà alta, e le condizioni di vento continueranno a essere presenti, con raffiche che si attesteranno attorno ai 24 km/h. Gli accumuli di pioggia durante la giornata potrebbero superare i 10 mm, rendendo necessaria una certa cautela per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Trezzano sul Naviglio indicano una giornata di maltempo persistente, con piogge moderate e temperature fresche. Nei prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche, con una graduale diminuzione delle precipitazioni e un aumento delle temperature. Tuttavia, per Giovedì 3 Ottobre, è consigliabile prepararsi a una giornata umida e piovosa, con la possibilità di dover affrontare disagi legati al maltempo.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Trezzano sul Naviglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +15.1° 0.3 mm 13.2 E max 29 Levante 91 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +13.5° perc. +13.3° 1.45 mm 14.3 E max 34.1 Levante 92 % 1005 hPa 7 pioggia moderata +13.1° perc. +12.9° 1.46 mm 15.1 E max 38.2 Levante 93 % 1005 hPa 10 pioggia moderata +12.6° perc. +12.4° 2.55 mm 6 NE max 15.6 Grecale 94 % 1006 hPa 13 pioggia moderata +12.8° perc. +12.5° 1.97 mm 9.3 N max 21.1 Tramontana 93 % 1004 hPa 16 pioggia moderata +12.8° perc. +12.5° 2.67 mm 3.1 NO max 10.6 Maestrale 94 % 1004 hPa 19 pioggia moderata +12.5° perc. +12.3° 1.19 mm 8.6 NO max 24.4 Maestrale 93 % 1005 hPa 22 pioggia moderata +12.1° perc. +11.8° 1.34 mm 7.5 NO max 16.2 Maestrale 95 % 1005 hPa Il sole sorge alle ore 07:28 e tramonta alle ore 18:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.