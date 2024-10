Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani lunedì 14 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 14 Ottobre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo risulterà prevalentemente coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. La mattina porterà un leggero miglioramento, con nubi sparse e una temperatura che salirà fino a 18,5°C. Nel pomeriggio, si prevede un incremento della copertura nuvolosa, con possibilità di pioggia leggera, mentre la sera si presenterà con nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, da mezzanotte fino alle prime luci dell’alba, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 96%. La temperatura si manterrà attorno ai 15,3°C, con una leggera brezza proveniente da est. L’umidità sarà alta, intorno all’89%, e non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il cielo passerà a nubi sparse. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 18,5°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi attorno al 76%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento delle condizioni meteo. Il cielo tornerà a essere coperto, con la possibilità di pioggia leggera intorno alle ore 15:00, quando si registreranno 0,13 mm di pioggia. Le temperature si manterranno intorno ai 18,6°C, ma inizieranno a scendere verso la fine della giornata. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 83%.

La sera porterà un cielo parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno fino a 14,5°C entro le ore 23:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si stabilizzerà attorno al 90%, rendendo l’aria piuttosto umida.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni indicano un alternarsi di condizioni variabili, con un possibile miglioramento per il Martedì e un ritorno di nubi e piogge per il Mercoledì. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo potrebbero non stabilizzarsi immediatamente. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nelle previsioni meteo.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.3° perc. +15.2° Assenti 4 ESE max 4.2 Scirocco 89 % 1020 hPa 3 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 4 % 4.7 ENE max 4.8 Grecale 88 % 1020 hPa 6 cielo coperto +15.1° perc. +15° Assenti 5.2 ENE max 5.4 Grecale 88 % 1020 hPa 9 nubi sparse +18.1° perc. +18° prob. 7 % 1.9 E max 2.8 Levante 77 % 1020 hPa 12 cielo coperto +18.5° perc. +18.4° prob. 9 % 3.6 ONO max 3.8 Maestrale 77 % 1019 hPa 15 pioggia leggera +18.6° perc. +18.6° 0.13 mm 2.5 O max 3.5 Ponente 80 % 1018 hPa 18 nubi sparse +16.9° perc. +16.9° Assenti 1.9 E max 1.9 Levante 85 % 1019 hPa 21 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 5.9 NE max 5.7 Grecale 90 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:15

