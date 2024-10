Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 16 Ottobre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 20°C nelle ore centrali, mentre nel corso della notte si registreranno valori più freschi, intorno ai 15°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che raggiungerà il 100% in gran parte della giornata. Le condizioni di vento saranno moderate, con velocità che varieranno tra i 6 km/h e i 12 km/h, prevalentemente da est-nord est.

Durante la notte, Trieste si troverà sotto un cielo coperto, con temperature che scenderanno progressivamente da 15,5°C a 14,6°C. L’umidità rimarrà alta, attorno all’89%, e non si prevederanno precipitazioni. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento che si attesterà intorno ai 10 km/h.

La mattina inizierà con cieli nuvolosi e temperature che saliranno rapidamente, raggiungendo i 20,3°C entro le ore centrali. Anche in questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da est-nord est, mantenendo una velocità moderata. L’umidità si ridurrà leggermente, ma resterà comunque elevata, attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a scendere, passando da 20°C a 18,1°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, con velocità che si manterranno sotto i 8 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porterà un cambiamento, con l’arrivo di piogge leggere a partire dalle ore 19:00. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, mentre l’umidità aumenterà ulteriormente, raggiungendo il 89%. Le precipitazioni saranno deboli, con valori che si aggireranno intorno ai 0,32 mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e il vento continuerà a soffiare da est-nord est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli nuvolosi e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che le piogge leggere possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.5° perc. +15.4° Assenti 9 ENE max 11.6 Grecale 89 % 1022 hPa 3 cielo coperto +14.8° perc. +14.6° Assenti 10.4 ENE max 14.8 Grecale 89 % 1021 hPa 6 cielo coperto +14.6° perc. +14.4° Assenti 11.2 ENE max 16.4 Grecale 87 % 1022 hPa 9 cielo coperto +18.5° perc. +18.3° Assenti 12.7 ENE max 16.1 Grecale 70 % 1022 hPa 12 cielo coperto +20.3° perc. +20.1° Assenti 7.6 ENE max 10.6 Grecale 64 % 1021 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +18° Assenti 7.5 NE max 10.9 Grecale 76 % 1020 hPa 18 cielo coperto +16.4° perc. +16.3° prob. 4 % 8.5 ENE max 10.4 Grecale 84 % 1021 hPa 21 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 66 % 6.9 ENE max 8.4 Grecale 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:12

