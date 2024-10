Previsioni Meteo Trieste: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 19 Ottobre a Trieste indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio all’insegna della nuvolosità e della pioggia leggera, seguita da un graduale miglioramento nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando tra i 13,3°C e i 19,9°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da Est-Nord Est, con intensità che potrà raggiungere punte di 36,3 km/h.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità elevata che si manterrà intorno al 92%. Le probabilità di precipitazioni saranno moderate, con valori che varieranno dal 28% al 74%. La brezza leggera accompagnerà la notte, con una velocità del vento di circa 8-9 km/h.

Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un parziale miglioramento, con la presenza di nubi sparse. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 19°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel corso della mattinata, si verificheranno piogge leggere, con accumuli che non supereranno i 0,24 mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 15 km/h, e l’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 76%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, ma le piogge tenderanno a cessare. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, arrivando a 32 km/h. La probabilità di precipitazioni scenderà, e l’umidità si manterrà attorno al 77%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente con nubi sparse e le temperature scenderanno fino a 14°C. Il vento rimarrà teso, con raffiche che potranno raggiungere i 36 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 75%, mentre le probabilità di pioggia saranno assenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Trieste nei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Domenica si prevede un cielo più sereno e temperature in lieve aumento, mentre nei giorni successivi si assisterà a un ulteriore stabilizzarsi del meteo, con condizioni più favorevoli per attività all’aperto. Sarà importante monitorare gli aggiornamenti, poiché le condizioni possono variare rapidamente.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +16.3° perc. +16.4° prob. 74 % 8.7 ENE max 10.5 Grecale 92 % 1017 hPa 3 cielo coperto +16° perc. +16.1° prob. 28 % 9.1 ENE max 10 Grecale 92 % 1016 hPa 6 cielo coperto +15.6° perc. +15.6° prob. 35 % 9 ENE max 10.7 Grecale 92 % 1017 hPa 9 nubi sparse +18.5° perc. +18.6° prob. 16 % 11.2 ENE max 21 Grecale 83 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +19.4° perc. +19.4° 0.24 mm 14.8 ENE max 24 Grecale 76 % 1017 hPa 15 cielo coperto +18.1° perc. +18° prob. 27 % 17.4 ENE max 32 Grecale 77 % 1017 hPa 18 cielo coperto +15.5° perc. +15.1° prob. 18 % 17.4 ENE max 37.2 Grecale 79 % 1019 hPa 21 nubi sparse +14.2° perc. +13.6° Assenti 16.7 ENE max 31.9 Grecale 75 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:07

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.