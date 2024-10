Previsioni Meteo Trieste: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 2 Ottobre, Trieste si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da una forte instabilità. Le previsioni meteo indicano un predominio di piogge, che si intensificheranno durante la mattinata e proseguiranno nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori moderati, oscillando attorno ai 17°C, mentre l’umidità si attesterà su livelli elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza. I venti, prevalentemente provenienti da sud, si presenteranno con intensità variabile, raggiungendo punte di 45,4 km/h nelle ore centrali della giornata.

Durante la notte, Trieste avrà cielo coperto con temperature che si aggireranno attorno ai 14,9°C. La probabilità di pioggia sarà presente, ma le precipitazioni rimarranno assenti fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo dell’alba, la situazione meteorologica cambierà rapidamente: si registreranno piogge leggere che si intensificheranno progressivamente. Dalle 06:00 in poi, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle precipitazioni, con valori che potranno raggiungere i 5,31 mm di pioggia entro le 12:00.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere avverse, con piogge forti che si protrarranno fino alle 16:00. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 17°C, mentre l’umidità rimarrà alta, intorno al 96%. I venti, inizialmente moderati, diventeranno freschi, con raffiche che potranno superare i 43 km/h. La situazione non migliorerà nemmeno nella sera, quando le piogge moderate continueranno a interessare la città, con temperature che scenderanno a 14°C.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Trieste indicano un miglioramento solo a partire da Giovedì, quando si prevede una graduale attenuazione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è importante rimanere aggiornati, poiché la variabilità meteorologica potrebbe riservare ulteriori sorprese. La giornata di Mercoledì 2 Ottobre si preannuncia quindi come una giornata da trascorrere con cautela, preferibilmente al coperto.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Trieste

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.9° perc. +14.8° prob. 18 % 2.9 SE max 4.6 Scirocco 87 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +14.9° perc. +14.8° 0.14 mm 4.4 SE max 9.8 Scirocco 90 % 1010 hPa 6 pioggia leggera +15.8° perc. +15.9° 0.71 mm 8.5 SSE max 26.6 Scirocco 95 % 1008 hPa 9 pioggia moderata +17° perc. +17.3° 2.17 mm 10 SSO max 26.5 Libeccio 98 % 1007 hPa 12 forte pioggia +17.5° perc. +17.8° 5.31 mm 20.3 S max 41.4 Ostro 96 % 1006 hPa 15 forte pioggia +17.6° perc. +17.9° 5.24 mm 20.1 SSO max 39.1 Libeccio 95 % 1006 hPa 18 pioggia moderata +17.1° perc. +17.3° 2.88 mm 8.1 S max 17.3 Ostro 92 % 1007 hPa 21 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 1.02 mm 11.2 E max 19.9 Levante 93 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:08 e tramonta alle ore 18:37

