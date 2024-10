Previsioni Meteo Triggiano: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Triggiano indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con piogge leggere che si presenteranno nella prima parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 18,7°C e i 22°C, mentre i venti soffieranno da sud-est con intensità variabile. La probabilità di precipitazioni sarà presente, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 18,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, con una umidità elevata che raggiungerà l’86%. I venti, provenienti da sud-est, si muoveranno a una velocità di circa 13,8 km/h, creando una leggera brezza tesa. Non si registreranno precipitazioni.

Con l’arrivo della mattina, il meteo non subirà significative variazioni. Il cielo rimarrà coperto e si assisterà a un incremento della temperatura, che raggiungerà i 22°C intorno alle 10:00. Le precipitazioni inizieranno a manifestarsi con piogge leggere, con un’intensità di 0,1 mm alle 10:00 e un aumento fino a 0,2 mm alle 11:00. L’umidità si manterrà attorno al 67%, mentre i venti continueranno a soffiare da sud-est.

Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche si stabilizzeranno, ma il cielo rimarrà coperto. Le temperature si attesteranno intorno ai 21,9°C alle 13:00, con piogge che continueranno a manifestarsi, seppur in modo più sporadico. La copertura nuvolosa sarà al 99%, e i venti si attenueranno, mantenendosi attorno ai 12,9 km/h.

Con l’arrivo della sera, il meteo non subirà cambiamenti significativi. Il cielo rimarrà coperto, con temperature in calo fino a 19,4°C alle 23:00. L’umidità aumenterà fino all’84%, mentre i venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 6,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Triggiano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Martedì e mercoledì si prevede un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa, con possibilità di schiarite. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +18.8° perc. +19° prob. 79 % 13.8 SE max 29.5 Scirocco 86 % 1026 hPa 3 cielo coperto +18.8° perc. +18.8° prob. 26 % 14.9 ESE max 29.9 Scirocco 81 % 1026 hPa 6 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° prob. 31 % 15.5 ESE max 30.9 Scirocco 76 % 1027 hPa 9 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 20 % 15.6 SE max 24.7 Scirocco 67 % 1028 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +22° 0.17 mm 12.6 SE max 19.5 Scirocco 69 % 1027 hPa 15 cielo coperto +21.6° perc. +21.7° prob. 19 % 12.2 ESE max 17.5 Scirocco 71 % 1026 hPa 18 cielo coperto +20.3° perc. +20.5° prob. 15 % 10 SE max 19.2 Scirocco 80 % 1027 hPa 21 cielo coperto +19.7° perc. +20° Assenti 7 SSE max 13.4 Scirocco 84 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:14 e tramonta alle ore 17:58

